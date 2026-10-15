O navă comercială, posibil lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, a luat foc miercuri seara, la aproximativ 15–19 kilometri de Sulina, potrivit Ora de Tulcea.

Nava se numește YARA J, are pavilion din Comore (un stat insular din Oceanul Indian) și se îndrepta spre Ucraina. La început s-a spus că ar transporta produse petroliere, dar informația nu a fost confirmată oficial.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:55, la 8–10 mile marine (circa 15–19 kilometri) sud-est de digul Sulinei, după cum relatează Ora de Tulcea, care citează informații apărute inițial în presa din Constanța. Conform acestor relatări, ar fi fost o explozie, urmată de incendiu. În zonă se afla nava de salvare APOLLO.

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Cei 17 marinari sunt în siguranță

Potrivit ultimelor informații, la bord erau 17 marinari, cetățeni din Siria, India și Iran. Toți sunt în siguranță, nu există răniți, iar motoarele funcționează. Echipajul a stins singur incendiul, fără ajutorul salvatorilor de pe mare. Nava a ridicat ancora și se îndreaptă spre portul Constanța.

Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat pentru presa din Constanța că ar putea fi prima dată când o navă comercială este atacată, posibil intenționat, în apele teritoriale românești, în drum spre Ucraina.

Autoritățile nu au confirmat oficial de unde a venit drona și nici dacă nava a fost vizată intenționat. În textul publicat de Ora de Tulcea nu apar declarații ale ISU sau ale Gărzii de Coastă.

Alte două alerte cu drone, în aceeași zi

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că miercuri dimineață o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, la est de Sulina, deasupra Mării Negre. Au fost ridicate două avioane F-16, iar locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert. Drona s-a întors în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă.

Seara, o altă țintă aeriană a intrat în spațiul aerian românesc, la circa 22 de kilometri nord-est de Sulina. Potrivit MApN, a fost detectată la ora 17:38 și a ieșit la 17:46, iar mesajul RO-Alert a fost transmis la 17:39.

Nu există confirmarea că dronele detectate de armată au legătură cu incidentul de pe navă.

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