Pe scurt: Netflix face concedieri masive și anunță restructurări, deși profitul și veniturile au crescut în acest an. Compania se confruntă cu o concurență tot mai puternică pe piața de streaming.

Netflix va concedia aproximativ 6% din angajați, ceea ce înseamnă aproape 1.000 de posturi, ca parte a unor schimbări organizaționale ample.

Potrivit Mediafax, anunțul a fost făcut miercuri, 14 octombrie 2026, de co-directorii generali Greg Peters și Ted Sarandos, într-o notă adresată angajaților.

Cei doi directori au precizat că echipele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane vor fi cele mai afectate de aceste reduceri de personal.

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„Deciziile de acest gen nu sunt niciodată ușoare și nu le luăm cu ușurință”, au transmis Peters și Sarandos în mesajul intern.

Ei au subliniat că, deși afacerea rămâne solidă, Netflix trebuie să fie „disciplinată în ceea ce privește prioritățile angajaților și resurselor noastre”, în contextul investițiilor pentru creșterea viitoare și în domenii cu impact ridicat pentru îmbunătățirea serviciilor.

Dincolo de această notă internă, Netflix nu a oferit alte comentarii privind reducerile de personal anunțate miercuri. Compania a înregistrat totuși rezultate financiare solide în acest an, pe fondul creșterii numărului de abonați și a majorărilor de prețuri.

În al doilea trimestru financiar, Netflix a raportat un profit de 3,4 miliarde de dolari și venituri totale de 12,56 miliarde de dolari. Aceste cifre reprezintă o creștere de 9%, respectiv 13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, previziunile pentru al treilea trimestru au fost sub așteptările Wall Street, iar compania intenționează să anunțe rezultatele săptămâna viitoare.

Piața de streaming devine tot mai competitivă, iar Netflix continuă să fie un jucător dominant, deținând 19% din piață conform celor mai recente date ale ghidului de streaming JustWatch.

Rivali importanți precum Prime Video de la Amazon și Disney+ se află însă la mică distanță, ceea ce pune presiune suplimentară pe companie.

Aceste schimbări vin la scurt timp după alte modificări majore anunțate de Netflix, semnalând o perioadă de adaptare și repoziționare pe piața globală a serviciilor de streaming.

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