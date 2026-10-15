„Pădure” de indicatoare rutiere pe strada Ogorului: locuitorii reclamă peste 100 în mai puțin de 300 de metri / video foto

Proiectul de modernizare a străzii Ogorului din Sibiu a stârnit nemulțumiri în rândul locuitorilor din zonă. Pe lângă carosabilul reabilitat, trotuare și pistele de biciclete, noua configurare a străzii a venit la pachet cu o densitate extremă de indicatoare rutiere, amplasate la doar câțiva metri distanță unele de altele.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: „Pădure” de indicatoare rutiere pe strada Ogorului: locuitorii reclamă peste 100 în mai puțin de 300 de metri — VIDEO

Sibienii care locuiesc pe strada Ogorului critică proiectul de modernizare. Aglomerația de semne de circulație a atras atenția localnicilor, care susțin că semnalizarea vizuală a devenit obositoare și greu de urmărit. Cititori ai Ora de Sibiu au sesizat situația din teren, arătând că numărul indicatoarelor este disproporționat pentru lungimea tronsonului.

„Pe strada Ogorului, care a fost în renovare, dacă veți veni aici veți vedea că pe 100 de metri s-au plantat 30 de semne de circulație. La fiecare pas este un semn de circulație, iar lângă el altul. Lucrarea este gata, s-a modernizat, s-au făcut piste pe fiecare parte a străzii, nu s-a lăsat nicio parcare pe stradă, dar s-au pus multe semne de circulație”, a sesizat cititorul. De asemenea, altă persoană a precizat că, în 300 de metri, se regăsesc peste 100 de indicatoare rutiere.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

O verificare la fața locului confirmă numărul ridicat de piloni și panouri rutiere: la intervale foarte scurte apar succesiuni de indicatoare pentru treceri de pietoni, piste de biciclete, oprire interzisă, acces sau parcări, formate ce creează o veritabilă „pădure” de tablă de-a lungul carosabilului.

Modernizarea străzii a costat 4,7 milioane de lei

Proiectul de pe strada Ogorului reprezintă o investiție totală de 4,7 milioane de lei din bugetul local. Modernizarea a inclus o rețea nouă de apă, canalizare menajeră și pluvială, precum și un carosabil cu două benzi de circulație și trotuare pentru pietoni. De asemenea, strada beneficiază acum de piste de bicicletă în dublu sens, marcate cu vopsea verde, pentru a încuraja mobilitatea alternativă în cartier. Suprafața spațiilor verzi va ajunge la aproape 3.500 de metri pătrați, iar pe lângă gazon, vor fi plantați și arbori pentru a îmbunătăți aspectul și calitatea aerului în zonă. Iluminatul public a fost și el modernizat, cu 30 de stâlpi noi, eco-eficienți, care asigură o mai bună vizibilitate și siguranță pe timpul nopții. Un alt element important al proiectului este introducerea tubulaturii subterane pentru cablurile de telecomunicații.

Pentru a afla justificarea tehnică din spatele acestui număr ridicat de semne de circulație, Ora de Sibiu a cerut un punct de vedere Primăriei Sibiu. Vom reveni imediat ce acesta va fi transmis.

Comentarii