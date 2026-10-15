Playtopia împlinește doi ani de la deschidere și invită sibienii să sărbătorească împreună în weekendul 17–18 octombrie. Două zile cu invitați speciali, spectacole interactive, întâlniri cu artiști îndrăgiți, activități gratuite și o tombolă aniversară cu premii pe măsură.

Sâmbătă, 17 octombrie: revedere cu Familia MELIMI și o aniversare în aniversare

Familia MELIMI revine la Playtopia, locul pe care l-a explorat încă de la începuturile sale. Revederea are loc într-o zi cu dublă semnificație: 17 octombrie este și ziua de naștere a lui Matei, unul dintre membrii îndrăgitei familii.

De la ora 13:00, publicul este invitat la un spectacol interactiv cu muzică, dans, surprize și momente speciale, urmat de o sesiune de meet & greet.

Programul de sâmbătă este completat de face painting gratuit, între 11:00 și 14:00, pentru cei care vor să intre în atmosfera de sărbătoare înainte de spectacol, și de o cabină foto gratuită, disponibilă între 14:00 și 17:00, pentru amintiri de luat acasă.

Duminică, 18 octombrie: Dorian Popa vine la Playtopia

Duminică, Playtopia își întâmpină un nou prieten: Dorian Popa, care se va întâlni cu fanii între orele 12:00 și 15:00.

Întâlnirea va avea loc în zona de bowling și va include un Meet & Greet, fotografii și, bineînțeles, o provocare la un strike!

De la ora 15:00 până la 18:00, distracția continuă alături de Board Games Community Sibiu, care aduce jocuri de societate și provocări pentru toate vârstele, în zona Galaxy Wall.

Tombolă aniversară: distracția poate aduce și premii

Niciun weekend aniversar Playtopia nu ar fi complet fără o tombolă!

Toți cei care achiziționează un pachet de distracție Playtopia în zilele de 17 și 18 octombrie, indiferent de valoarea acestuia, pot participa la extragerea aniversară iar premiile puse în joc sunt:

Premiul I: o petrecere la Playtopia pentru 10 copii;

o petrecere la Playtopia pentru 10 copii; Premiul II: un pachet Mixed Universe;

un pachet Mixed Universe; Premiul III: o oră pe o pistă de bowling.

Extragerea câștigătorilor va avea loc marți, 20 octombrie, iar rezultatele vor fi comunicate online.

Doi ani de transformări. Și multe surprize care urmează!

Aniversarea marchează nu doar doi ani de activitate, ci și transformarea continuă a Playtopia. Noi atracții și experiențe au completat oferta inițială, iar spațiul a devenit un punct de întâlnire pentru familii, grupuri de prieteni și adulți dornici să se relaxeze după serviciu sau să încerce ceva diferit în weekend.

Iar calendarul surprizelor nu se oprește aici.

Halloweenul va aduce evenimente dedicate atât celor mici, pe timpul zilei, cât și adulților, odată cu lăsarea serii. În plus, pe 6 noiembrie, Playtopia pregătește oferte speciale de Black Friday.

Detaliile vor fi anunțate pe canalele oficiale de social media Playtopia.

Acces și informații utile

Participarea la activitățile weekendului aniversar se face pe baza achiziționării oricărui pachet de distracție Playtopia, fără costuri suplimentare pentru activitățile aniversare.

Excepție: în intervalele în care au loc evenimentele cu Familia MELIMI și Dorian Popa, însoțitorii persoanelor minore achită o taxă de acces de 20 lei/persoană.

Locație: Playtopia, Șoseaua Alba Iulia 77A, Sibiu

Perioada: 17–18 octombrie 2026

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