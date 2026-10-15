Pe scurt: Un pacient de 72 de ani, aflat în moarte cerebrală, a devenit donator la Sibiu. Ficatul și rinichii săi vor salva alte vieți, după o intervenție coordonată cu centrele de transplant din Cluj.

UPDATE: Bărbatul de 72 de ani, rănit în împrejurări încă neclare în județul Alba și transferat în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a fost declarat miercuri, 14 octombrie, în moarte cerebrală. Familia acestuia și-a dat acordul pentru donarea organelor, iar joi au fost demarate procedurile de prelevare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a avut loc joi, 15 octombrie 2026, o intervenție complexă de prelevare de organe de la un pacient în vârstă de 72 de ani, aflat în moarte cerebrală.

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Potrivit comunicatului publicat de spital, aceasta este prima prelevare de organe realizată în 2026 la cea mai importantă unitate sanitară din Sibiu.

Pacientul a fost internat în data de 10 octombrie, după ce a suferit un accident prin cădere de la o înălțime de 2 metri, care i-a provocat multiple traumatisme.

Diagnosticul de moarte cerebrală a fost stabilit în 14 octombrie. Familia pacientului și-a dat acordul pentru donare, după discuții cu dr. Tiberiu Toabeș, coordonatorul local de transplant.

Imediat după obținerea consimțământului, au fost demarate procedurile necesare pentru prelevare, fiind contactate centrele de transplant și echipele de recoltare. Intervenția s-a desfășurat sub supravegherea medicului-șef ATI, conf. dr. Alina Bereanu, cu implicarea medicului primar Tiberiu Toabeș și a medicului specialist Mihai Alexandra Maria.

La prelevarea organelor au participat două echipe de medici din Cluj-Napoca. Ficatul a fost prelevat de o echipă condusă de dr. Horea Bocșe, medic specialist în chirurgie generală la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca. Rinichii au fost recoltați de o echipă de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, coordonată de dr. Dan Pop. La procedură au asistat și medicii SCJU Sibiu implicați în caz.

„În astfel de momente, cel mai important este gestul profund uman și generos al familiei, care, prin decizia sa, oferă o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în situații dificile. Le transmitem întreaga noastră apreciere și recunoștință pentru solidaritatea și altruismul de care au dat dovadă”, a declarat dr. Tiberiu Toabeș, coordonatorul local de transplant.

Acesta a subliniat că procesul de donare și prelevare implică o mobilizare exemplară și o colaborare permanentă între toate echipele medicale, profesionalismul și promptitudinea fiind esențiale pentru ca organele să ajungă în condiții optime la centrele de transplant.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este acreditat pentru activitatea de prelevare de organe și țesuturi prin Decizia Agenției Naționale de Transplant. În trecut, unitatea a mai fost implicată în astfel de proceduri, inclusiv în cazuri precum prelevarea de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală.

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