Pe scurt: Papa Leon al XIV-lea le-a cerut credincioșilor să se roage pentru el, după ce a suferit o operație pentru cancer pulmonar. Recuperarea decurge conform așteptărilor, iar pontiful va relua activitatea publică după 20 octombrie.

Papa Leon al XIV-lea a transmis miercuri, 14 octombrie 2026, primul său mesaj către credincioși după intervenția chirurgicală pentru cancer pulmonar, mulțumindu-le pentru rugăciuni și sprijin.

Potrivit Știrile Pro TV, mesajul a fost adresat participanților la un simpozion dedicat celei de-a zecea aniversări a documentului „Amoris laetitia”, redactat de Papa Francisc.

„După cum știți, nu am putut fi alături de voi în aceste zile”, a scris Papa Leon. „Vă mulțumesc din suflet pentru rugăciunile voastre și pentru munca pe care ați depus-o împreună. Faptul că împărtășiți experiențele voastre și că ascultați cu atenție reprezintă într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică. Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum și eu mă rog pentru voi”, a transmis suveranul pontif.

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Papa Leon a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, un tip frecvent de cancer la plămâni. Intervenția chirurgicală a avut loc marți, 13 octombrie 2026, la Roma și a durat 90 de minute. Medicii i-au extirpat lobul inferior al unuia dintre plămâni, potrivit personalului medical care l-a îngrijit.

Detalii suplimentare despre operație au fost prezentate și în acest articol.

Recuperarea Papei decurge conform așteptărilor, au declarat dr. Luigi Carbone și profesorul Stefano Margaritora. Papa Leon a reușit să se plimbe prin camera sa de spital, iar purtătorul de cuvânt al Vaticanului a precizat că suveranul pontif a oficiat o liturghie împreună cu alți preoți într-o sală special amenajată la etajul său.

Papa a anunțat operația într-un discurs ținut în weekend în fața credincioșilor din Piața Sfântul Petru, menționând că formațiunea de pe plămân a fost depistată într-un stadiu incipient. Nu este cunoscut ca fiind fumător și a dus un stil de viață sănătos, însă are antecedente de cancer în familie.

Fratele său mai mare, Louis Prevost, urmează tratament împotriva cancerului, iar părinții lor au decedat din cauza acestei boli în anii 1990.

Suveranul pontif și-a anulat toate aparițiile publice până în 20 octombrie 2026, din cauza tratamentului postoperator. Totuși, Vaticanul a anunțat că Papa Leon va porni într-o lungă călătorie în America de Sud luna viitoare.

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