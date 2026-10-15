Primul studiu despre publicul muzeului Brukenthal: doar 8 din 100 sunt sibieni, iar 3 din 4 l-au vizitat pentru prima dată

Palatul Brukenthal atrage în special turiști în timp ce localnicii reprezintă o mică parte dintre cei care vizitează. Un studiu realizat în această vară arată că aproape trei sferturi dintre respondenți au trecut pentru prima dată pragul muzeului, iar mulți au decis să îl viziteze spontan.

Doar 8 din 100 de vizitatori chestionați vara aceasta la Palatul Brukenthal din Sibiu locuiesc în județ, iar trei sferturi dintre ei treceau pentru prima dată pragul muzeului. Publicul a fost dominat de turiști români veniți pentru câteva zile, arată primul studiu despre vizitatorii muzeului, prezentat joi, 15 octombrie, într-o conferință de presă.

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Turiștii au reprezentat 89% dintre respondenți: 64% români și 25% străini. Dintre localnici, 7% trăiesc în orașele județului și doar 1% la sat. Cercetarea a fost realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) pe baza a 506 chestionare în română și engleză, completate între 1 iulie și 16 august. Autorii avertizează că vara poate supra-reprezenta turiștii, așa că rezultatele nu pot fi generalizate la publicul de peste an.

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Bucureștenii, cei mai numeroși dintre respondenții din celelalte orașe

Cel mai numeros grup l-au format turiștii români veniți pentru mai puțin de trei zile (43%), urmați de cei aflați într-un sejur de peste cinci zile (21%). Cei mai mulți respondenți au venit din București (95), urmați de cei din Iași (22), Timișoara și Constanța (câte 16) și Galați (10). Alți 3% sunt români care lucrează în străinătate și erau acasă, în vizită la familie.

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„Surpriza bună este că nu erau numai turiști străini, erau și foarte mulți oameni care veneau din România cu gândul de a petrece un sejur sau mai multe zile în Sibiu și, inevitabil, ajung la Brukenthal. Asta nu înseamnă că Brukenthal este un muzeu slab sau că nu face destul marketing, ci că Brukenthal este inevitabil în contextul Sibiului”, a declarat Carmen Croitoru, directorul general al INCFC.

Aproape 3 din 10 respondenți au venit din străinătate, 85% dintre ei din state europene, în frunte cu Franța (15 respondenți), Germania (14), Spania (11), Italia (10) și Regatul Unit (9). Pentru directoarea INCFC, proporția e neobișnuită. „Este un procent foarte bun. La București nu găsiți așa ceva. Majoritatea muzeelor sunt vizitate organizat, de grupuri care vin prin programe educaționale țintite. Ei au trecut de etapa în care lasă vizita la liber și au trecut la un marketing mai agresiv: țintesc și cheamă grupuri. Aici străinii vin cum pot ei și cum au recomandări”, a explicat aceasta.

Sursa foto: Facebook/ Muzeul Național Brukenthal

Aproape de jumătate de respondenți au decis să viziteze spontan muzeul

74% dintre respondenți se aflau la prima vizită la Brukenthal, iar 42% au decis spontan să intre. Alți 11% au descoperit muzeul pur și simplu pentru că treceau prin zonă. Pentru specialiști, cifrele nu arată o problemă, ci forța numelui. „Mie mi s-a părut foarte bine și chiar am avut o dezbatere înainte de conferință pe tema asta, dacă e bine sau nu e bine. Eu zic că e bine. În momentul în care am ajuns în Sibiu și aproape jumătate dintre oameni ne spun că își dau seama că vor să meargă la Brukenthal, avem un brand acolo. Nu e vorba că lăudăm sau nu lăudăm, ci că oamenii cunosc muzeul și vor să-l descopere”, a spus Raluca Rădoi, specialist în marketing și comunicare culturală.

Provocarea, potrivit autorilor studiului, este ca acest public nou să devină unul care revine.

foto Muzeul Național Brukenthal / Facebook

Realitate îngrijorătoare: puțini sibieni printre vizitatori

Procentul mic al localnicilor trebuie citit ținând cont că datele au fost culese în plin sezon turistic. Specialiștii văd însă și o problemă de comunicare. „Când vorbim de cei care revin sau de locuitorii județului, probabil că nu sunt atât de atrași de expoziția permanentă. Nu conștientizează faptul că această expoziție permanentă poate fi văzută, descoperită, redescoperită. Și aici intră în joc iarăși comunicarea, informarea, traseul unui vizitator într-un muzeu”, a explicat Raluca Rădoi.

Diferența cea mai mare apare în cazul satelor: 38% dintre locuitorii județului Sibiu trăiesc în mediul rural, dar doar 1% dintre respondenți. Raluca Rădoi vede aici o oportunitate pentru muzeu de a ieși din oraș, profitând de un brand pe care îl descrie drept „foarte consolidat”.

Sursa foto: Facebook/ Muzeul Național Brukenthal

Femeile și familiile sunt majoritare printre vizitatorii chestionați

Femeile au reprezentat 57% dintre respondenți. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea de 45–59 de ani (31%), iar jumătate dintre vizitatori au peste 45 de ani, deși tinerii sub 30 de ani reprezintă aproape o treime. 71% au studii superioare, 60% sunt angajați, iar elevii și studenții adună 23%. Două treimi (67%) au venit cu familia.

Carmen Croitoru a explicat de ce femeile domină publicul. „În familie, prima persoană care îi convinge pe copii și îi duce la un muzeu, la un spectacol, la operă, la balet, la orice se poate găsi, sunt bunicii și mămicile. Prin urmare, nu este întâmplător să ne adresăm cu o ofertă targetată pe cei care aleg, pentru că noi nu facem ofertă pentru copii. Copiii aleg după vârsta de 10–12 ani. Până atunci sunt duși și, pe principiul ăsta, trebuie să fim foarte atenți cum împachetăm programele”, a spus aceasta.

Pentru 64% dintre respondenți, motivul vizitei a fost interesul pentru artă, patrimoniu și istorie, iar 23% au venit din curiozitate sau la recomandarea altora. Este un public obișnuit cu cultura: în ultimele 12 luni, 92% au vizitat muzee sau galerii de artă, 90% au citit cărți, 67% au mers la teatru, iar 54% la concerte de muzică clasică. „Procentele sunt extraordinar de mari față de ce se întâmplă la nivel național. Asta arată un public extrem de mult orientat spre consumul de produs cultural de calitate”, a subliniat Croitoru.

Prietenii, mai convingători decât Facebook-ul

Recomandările prietenilor, colegilor și familiei au fost principala sursă de informare, pentru 34% dintre respondenți. Google și celelalte motoare de căutare au contat pentru 16%, presa, televiziunea, radioul și afișajul pentru 8%, iar rețelele sociale (Facebook, Instagram, TikTok) pentru mai puțin de 8%.

„Eu fac marketing cultural de ceva ani și la început eram foarte supărată că acest word of mouth este preponderent, pentru că eu lucrez, fac comunicare, fac campanii. Și iată că oamenii vin pe recomandări. Recomandările pot să însemne orice în ziua de azi, pot să însemne WhatsApp. Faptul că lumea vorbește despre muzeu este o veste bună”, a spus Raluca Rădoi.

Ea a observat că și rolul Google se schimbă: „Oamenii nu mai ajung pe website-ul unei instituții sau al unei organizații, pentru că Google ne sintetizează tot.”

Studiul a fost una dintre primele obligații din contractul de management al dr. Ralucăi Teodorescu. „Una dintre primele mele sarcini a fost ca, în primele șase luni de contract, să realizez un studiu care să îmi releve nevoile și așteptările publicului Muzeului Național Brukenthal. În prima fază, cu accent pe Palatul Brukenthal, pentru că, din păcate, nu am avut resurse financiare pentru mai mult”, a explicat managerul muzeului. Cercetarea a costat 30.000 de lei, în condițiile în care ofertele primite de la alte instituții au fost de cinci-șase ori mai mari. INCFC recomandă ca ea să fie repetată și în alte perioade ale anului, pentru o imagine completă a publicului.

Pentru conducerea muzeului, rezultatele sunt un punct de plecare. „Am dorit foarte mult să-l prezentăm, pentru ca împreună să înțelegem care sunt nevoile, care sunt așteptările, care sunt punctele tari și punctele slabe, ca să putem lucra în beneficiul publicului, al turiștilor, dar și al comunității locale a orașului Sibiu”, a declarat Raluca Teodorescu.

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