Sibienii vor putea intra gratuit cu mașina în Cimitirul Municipal Sibiu în patru zile de la finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Măsura este luată în contextul apropierii Zilei de Pomenire a Morților, când numărul celor care merg la cimitir crește considerabil.

Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a anunțat că accesul auto va fi gratuit în zilele de 24 și 25 octombrie, 31 octombrie și 1 noiembrie 2026.

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Astfel, sibienii vor putea intra fără plata taxei de acces auto în următoarele zile:

24 octombrie, sâmbătă

25 octombrie, duminică

31 octombrie, sâmbătă

1 noiembrie, duminică, de Ziua de Pomenire a Morților

Măsura este aplicată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 109/2017, care reglementează accesul autovehiculelor în Cimitirul Municipal.

Program special la casieria administrației

Administrația Cimitirului Municipal Sibiu a anunțat și programul casieriei pentru încasarea taxei de salubrizare.

Vineri, 30 octombrie, casieria va fi deschisă între orele 08:00 și 15:00, iar sâmbătă, 31 octombrie, între orele 08:00 și 13:00.

Programul special este stabilit înaintea zilei de 1 noiembrie, când numeroși sibieni merg la cimitir pentru a aprinde lumânări și a-i pomeni pe cei dispăruți.

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