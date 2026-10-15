Pe scurt: Biserica Azilului din Sibiu primește fonduri pentru lucrări urgente. Monumentul, vechi de peste 700 de ani, va fi pus în siguranță cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului.

Biserica Azilului din Sibiu, unul dintre cele mai vechi și importante monumente istorice ale orașului, va beneficia de intervenții de urgență pentru punerea în siguranță a structurii.

Potrivit informațiilor publicate anterior și confirmate joi, 15 octombrie 2026, de Consiliul Județean Sibiu, instituția a obținut o finanțare nerambursabilă de 499.989 de lei pentru aceste lucrări.

Finanțarea a fost acordată de Institutul Național al Patrimoniului, în urma unei proceduri de evaluare în care proiectul depus de Consiliul Județean Sibiu a obținut 83,40 de puncte și s-a clasat pe locul al treilea între cele nouă proiecte eligibile.

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Suma reprezintă valoarea maximă care putea fi solicitată în această sesiune de finanțare, iar diferența până la valoarea totală a lucrărilor, estimată la aproximativ 630.000 de lei, va fi acoperită din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Biserica Azilului, monument istoric clasat în grupa A, se află într-o stare avansată de degradare. Expertiza tehnică a indicat necesitatea unor intervenții rapide pentru eliminarea riscurilor structurale și protejarea construcției. În acest context, Consiliul Județean Sibiu a pregătit documentația tehnico-economică și a obținut autorizația pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță.

„Proiectul nostru a obținut 83,40 de puncte în procedura de evaluare și s-a clasat pe locul al treilea între cele nouă proiecte declarate eligibile pentru finanțare prin Institutul Național al Patrimoniului. Acest rezultat ne-a permis să obținem valoarea maximă care putea fi solicitată în această sesiune. Sunt bani pe care îi investim în punerea în siguranță a unui monument cu peste șapte secole de istorie”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Semnarea contractului de finanțare permite demararea, în perioada următoare, a licitației publice pentru contractarea lucrărilor. Intervențiile vizează în principal sprijinirea bolților anexei bisericii de pe latura sudică și ancorarea fațadei sudice, măsuri considerate esențiale pentru stabilizarea structurii monumentului.

Biserica Azilului este menționată documentar încă din anul 1292 și găzduiește cel mai vechi clopot din Sibiu, turnat în anul 1509. Monumentul se află în proprietatea administrației județene și reprezintă un reper important pentru patrimoniul local.

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