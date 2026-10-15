Pe scurt:
Acciza redusă la motorină rămâne valabilă încă două săptămâni. Statul reacționează la creșterea prețurilor la carburanți și menține măsura pentru transportatori.
Ministerul Finanțelor a anunțat joi, 15 octombrie 2026, că reducerea temporară cu 25% a accizei la motorina standard va fi prelungită pentru intervalul 16 – 31 octombrie 2026.
Decizia vine în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026, potrivit startupcafe.ro.
Reducerea de 25% înseamnă o scădere cu 701,07 lei la 1.000 de litri de motorină, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16 – 31 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne la 2.103,22 lei/1.000 litri și 2.489,05 lei/tonă.
Ministerul Finanțelor a precizat că analiza pentru segmentul bilunar 16-31 octombrie 2026 arată o variație procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +47,78%, iar variația procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +35,60%.
Pe baza acestor indicatori și a mecanismului legal, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada menționată. Măsura a fost introdusă pentru a limita efectul de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum.
Ministerul Finanțelor a subliniat că mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, cu reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni.
Astfel, nivelul accizei poate fi ajustat în funcție de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă.
Decizia de prelungire a reducerii accizei vine în contextul în care prețurile la motorină au înregistrat creșteri semnificative în ultimele luni, iar autoritățile încearcă să mențină sub control costurile pentru transportatori și consumatori.
O măsură similară a fost anunțată și la începutul lunii octombrie, când reducerea accizei a fost menținută după o evaluare precedentă.
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