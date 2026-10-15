„S-ar putea ca Sibiul să fi pierdut locul întâi”: semnal de alarmă la aproape 20 de ani de la Capitala Culturală Europeană

Sibiul a fost considerat unul dintre cele mai importante centre culturale din România, însă riscă să își piardă poziția de lider. Specialiștii avertizează că orașul nu mai stă la fel de bine la toate capitolele și cer o nouă evaluare a vieții culturale, la aproape 20 de ani de când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană.

Sibiul ar putea pierde primul loc în clasamentul vitalității culturale al orașelor din România, poziție pe care a ocupat-o multă vreme. Avertismentul a fost lansat joi, 15 octombrie, de Carmen Croitoru, directorul general al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), la conferința de presă organizată la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu pentru prezentarea primului studiu despre publicul muzeului.

Croitoru urmărește evoluția culturală a orașului încă de la titlul de Capitală Culturală Europeană din 2007.

Noul clasament al orașelor, încă în lucru:”O să vedem cine s-a ridicat acolo”

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INCFC lucrează la o nouă ediție a studiului de vitalitate culturală, care compară marile orașe pe baza acelorași indicatori. În ediția din 2021, Sibiul a obținut un scor de 1,28 și s-a clasat pe primul loc, după ce în 2016 era pe locul 4, cu un scor de 0,61. „Vitalitatea culturală este un studiu pe care l-am gândit ca să le oferim orașelor posibilitatea de a se compara. Sunt măsurați aceiași indicatori la nivelul comunităților mari de la oraș. Și atunci s-a făcut un top al orașelor, iar Sibiul a fost întotdeauna în plutonul unu, dacă nu cumva în top. A fost la un moment dat pe locul 1. O să vedem ce se întâmplă. Deocamdată, pe cifrele pe care le avem, s-ar putea ca Sibiul să fi pierdut locul întâi. O să vedem cine s-a ridicat acolo și cum, dar încă nu vă pot spune, pentru că sunt foarte multe date care trebuie prelucrate”, a declarat Carmen Croitoru. Până la publicarea noii ediții, rezultatul nu poate fi confirmat.

După 2007 Sibiul a crescut. Acum trebuie să arate că poate să rămână în frunte

Carmen Croitoru a fost unul dintre raportorii Capitalei Culturale Europene. „Pot să spun că am văzut cu ochii mei momentul zero al Sibiului, când a început cursa pentru promovare din perspectivă culturală, pentru dezvoltare culturală. Am făcut atunci măsurători împreună cu fostul centru de cercetare și am văzut ce s-a întâmplat după. Până recent, în anul 2023, Sibiul a mers tot în sus. Toate cifrele au crescut. S-au dezvoltat serviciile, s-a dezvoltat infrastructura, s-au dezvoltat evenimente și elemente de cultură, și tradițională, și modernă, în așa fel încât Sibiul a devenit o destinație de neocolit pe agenda celor din străinătate și de neocolit pe agenda românilor”, a spus aceasta.

Cifrele prezentate de INCFC confirmă creșterea. În 2023, județul Sibiu a avut 578.234 de turiști cazați, dintre care 448.525 români, și s-a situat pe locul 7 la nivel național. Numărul unităților de cazare era cu 40% mai mare decât în 2018. Muzeele din județ adăpostesc 1.362.005 piese de patrimoniu, adică 11,4% din totalul național, al doilea cel mai mare procent după București.

Directoarea INCFC a lansat însă și un avertisment, fără să prezinte deocamdată date oficiale care să arate o scădere. „Lucrurile nu vor merge totdeauna în sus și nu rămân întotdeauna la un nivel ridicat, decât dacă ne ocupăm de ele. Prin urmare, înainte să începem să coborâm de pe acest platou de vizibilitate maximă, trebuie să ne pregătim de momentul în care vom ieși din atenția publică”, a explicat aceasta. Ea a vorbit și despre felul în care este perceput orașul în mediul profesional: „Sibiul nu mai este chiar în topul anumitor păreri despre cum se întâmplă lucrurile, despre cum evoluează infrastructura culturală (…), cum e privită de profesioniști și așa mai departe. Prin urmare, ăsta ar fi un motiv bun și un foarte bun moment ca lumea să se întrebe: ok, am fost primii, ce facem să nu pierdem această poziție?”

Întrebată dacă Sibiul se află pe un trend descendent, Croitoru a răspuns că lipsesc datele de comparație: „Noi n-avem reper.”

„Ați ratat momentul”: experta cere un nou studiu înainte de 2027

Problema, spune directoarea INCFC, nu este lipsa evaluărilor: Sibiul a apărut în clasamentele de vitalitate culturală din 2016 și 2021. Lipsesc însă cercetările periodice și comparabile despre consumul cultural din oraș. Nici studiul realizat după 2007 nu poate fi folosit ca reper, pentru că a urmărit dezvoltarea serviciilor conexe și creșterea economică și turistică, nu consumul cultural.

Recomandarea institutului este un studiu despre consumul real de cultură în instituțiile din Sibiu, repetat apoi la fiecare trei-patru ani. „Să explicăm și autorităților, și profesioniștilor, și instituțiilor implicate că ar fi momentul să resetăm ceasul și să facem o măsurătoare de consum care să ne dea o imagine reală, iar după aceea s-o repetăm măcar la trei-patru ani. Tendințele nu se fac decât din măsurători succesive, nu se pot face pe imagini instantanee. E ca și cum avem o poză și judecăm și trecutul, și viitorul”, a explicat aceasta.

La nivel național situația nu e mai bună: potrivit directoarei INCFC, turismul cultural nu este măsurat în România și nici nu are o definiție legală.

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