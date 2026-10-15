Pe scurt: Tunelul Curtea de Argeș de pe Autostrada Sibiu–Pitești este testat cu mii de senzori și sisteme inteligente. Circulația ar putea fi deschisă înainte de termenul contractual.

Sistemul de iluminat de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, care leagă Tigveni de Curtea de Argeș, a fost finalizat și a intrat în etapa de verificare.

Potrivit Mediafax, testele acoperă întregul tronson de 9,86 kilometri, incluzând podurile, pasajele, intrările și ieșirile din tunel, precum și nodul rutier Tigveni.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că sunt verificate instalațiile și echipamentele care vor asigura siguranța infrastructurii. Aceste verificări sunt parte din pregătirile pentru deschiderea circulației pe această secțiune a Autostrăzii A1.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Tunelul Curtea de Argeș are peste 2.500 de senzori și camere inteligente pentru siguranță

Tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de aproximativ 1,35 kilometri, este primul tunel forat construit pe o autostradă din România. Acesta este dotat cu peste 2.500 de senzori și puncte de monitorizare, precum și cu camere video inteligente. Sistemele permit supravegherea tunelului și identificarea rapidă a situațiilor care pot pune în pericol siguranța traficului.

Camerele inteligente pot detecta obiecte aflate pe carosabil și pot declanșa măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi sau a întregii galerii, în funcție de situație. Testarea și reglarea acestor echipamente reprezintă o etapă esențială înainte de deschiderea circulației pe tronson.

Deschiderea circulației depinde de testarea sistemelor și recepția lucrărilor

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,86 kilometri, este construită de compania austriacă PORR. Valoarea contractului este de aproximativ 1,678 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027.

Deschiderea circulației pe această secțiune depinde de finalizarea testelor la sistemele de siguranță ale tunelului și de etapele de recepție. Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este februarie 2027, însă autoritățile au indicat că există posibilitatea ca circulația să fie deschisă înainte de acest termen.

După deschiderea Secțiunii 4, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești, un proiect esențial pentru conectarea Transilvaniei cu sudul țării.

Articolul are legătură cu testele efectuate recent în tunelurile de pe A1 Sibiu–Pitești.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Comentarii