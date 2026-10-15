Lucrările pe sectorul Margina, Holdea al Autostrăzii A1 au avansat considerabil în ultima perioadă, iar stadiul fizic al proiectului a ajuns la aproximativ 70%.

Progrese importante sunt înregistrate la pasajele și viaductele de pe traseu, unde continuă montarea grinzilor și pregătirea tablierelor.

La primul pasaj, amplasat la kilometrul 48 al proiectului, în zona localității Margina, au fost montate toate cele 64 de grinzi, împreună cu predalele aferente tablierului structurii.

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Lucrările au avansat și la pasajul de la kilometrul 52+150, cel mai lung de pe acest sector. Stadiul fizic al structurii a ajuns la aproximativ 65%, fiind montate până în prezent 82 dintre cele 208 grinzi necesare.

Progrese și la viaductele dintre tuneluri și din zona Holdea

La viaductul de la kilometrul 53+471, situat între cele două tuneluri, au fost montate toate cele 24 de grinzi, precum și predalele. Constructorul lucrează în prezent la armătura plăcii de suprabetonare pe ambele căi ale autostrăzii.

Pe viaductul de la kilometrul 55+775, în apropierea localității Holdea, mai trebuie montate 40 de grinzi.

În același timp, la pasajul de la kilometrul 56+051, tot din zona Holdea, toate grinzile au fost deja amplasate, următoarea etapă fiind montarea predalelor.

Urmează lucrările pentru finalizarea tablierelor

În perioada următoare, lucrările vor continua în funcție de stadiul fiecărei structuri. Constructorul va executa armarea, cofrarea și betonarea plăcilor de suprabetonare, precum și realizarea grinzilor parapet.

Ulterior vor fi montate hidroizolațiile, vor fi așternute straturile rutiere și vor fi instalate elementele de siguranță necesare pe tablierele pasajelor și viaductelor.

Sectorul Margina, Holdea este una dintre cele mai importante porțiuni rămase de finalizat pe Autostrada A1, lucrările incluzând atât structuri complexe, cât și cele două tuneluri de pe traseu.

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