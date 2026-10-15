În Piața Cibin din Sibiu, sezonul verzei pentru murat este în plină desfășurare. Oamenii vin să cumpere cu sacii, cu plase și pungi voluminoase, pe care le duc apoi la mașini sau le transportă pe biciclete.

Odată cu începerea sezonului verzei, sibienii au luat cu asalt Piața Cibin. Unii cumpără zeci de kilograme pentru a-și pregăti proviziile pentru iarnă, în timp ce alții aleg cantități mai mici, în funcție de nevoile familiei. Un lucru este cert: varza plată se numără printre preferatele cumpărătorilor.

Producătorii spun că interesul pentru varza de murat a început să crească în această perioadă, după zilele mai calde. Mulți cumpărători așteaptă scăderea temperaturilor pentru a începe pregătirile pentru iarnă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibienii cumpără varză cu sacii din Piața Cibin: cât costă kilogramul în plin sezon al murăturilor — VIDEO

Maria, una dintre vânzătoarele din Piața Cibin, spune că marfa este românească și că are la vânzare atât varză plată, cât și rotundă. „Varza e de aici, e românească, e varză bună. Avem și rotundă, și plată. Plata e la 2,50 lei, rotunda e la 2 lei. (…) Lumea începe să vină să ia varză mai ales după Sfânta Parascheva. A fost cald, iar acum, când e mai rece, vin la piață să-și pună varză”, a explicat aceasta.

Potrivit vânzătoarei, cantitățile cumpărate diferă de la o familie la alta, însă gospodăriile în care se pregăteau odinioară cantități mari de murături sunt tot mai puține. „De la an la an, tot mai puțini își pun. Nu mai au copiii acasă, sunt plecați, și atunci pun mai puțin”, a mai spus Maria.

Unii cumpără cu sacii, alții doar câteva kilograme

Nu toți sibienii pregătesc însă cantități mari pentru iarnă. Dacă unii pleacă din piață cu zeci de kilograme, alții cumpără doar cât să le ajungă pentru consumul propriu. „Prețurile sunt acceptabile față de anul trecut. Eu nu iau așa multă, că sunt singură”, a spus un alt cumpărător.

În perioada următoare, producătorii speră ca tot mai mulți sibieni să ajungă în piață pentru a-și cumpăra varza necesară murăturilor. Pentru mulți, pregătirea verzei pentru iarnă rămâne un obicei păstrat de la an la an, chiar dacă dimensiunea proviziilor se adaptează nevoilor fiecărei familii.

Sibienii sunt mulțumii de prețul verzei din acest an. Kilogramul de varză plată se vinde cu 2,50 lei, în timp ce varza rotundă costă 2 lei. La tarabe se găsesc și gogonele, la prețul de 3,50 lei kilogramul. „Am luat 40 de kilograme. Prețul? Foarte bun, foarte bun! , a spus un sibian venit la cumpărături.

În Piața Cibin, cei care vor să înceapă pregătirile găsesc varză plată la 2,50 lei kilogramul, varză rotundă la 2 lei kilogramul și gogonele la 3,50 lei kilogramul.

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