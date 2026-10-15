Pe scurt: Sistemul Energetic Național beneficiază de tehnologie de ultimă generație: două instalații STATCOM au fost puse în funcțiune la Sibiu Sud și Bradu, cu impact direct asupra siguranței alimentării cu energie.

Transelectrica a anunțat inaugurarea oficială a instalațiilor STATCOM din stațiile electrice Sibiu Sud și Bradu, o investiție strategică în valoare de aproximativ 260 de milioane de lei.

Potrivit Economica.net, proiectul a fost finanțat cu 254,65 milioane de lei din Fondul pentru Modernizare și a fost finalizat integral în august 2026, cu nouă luni înaintea termenului contractual stabilit pentru mai 2027.

Proiectul a presupus instalarea a două echipamente moderne de compensare a puterii reactive, de tip STATCOM, fiecare cu o putere nominală de ±150 MVAr, în stațiile Sibiu Sud și Bradu.

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Aceste instalații formează un sistem unic în Rețeaua Electrică de Transport din România, fiind concepute pentru a răspunde rapid variațiilor parametrilor rețelei și pentru a susține funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), inclusiv în condiții de consum redus.

Tehnologia STATCOM contribuie la creșterea capacității de transport în condiții de siguranță, la reducerea riscurilor de instabilitate și la optimizarea operării rețelei în situații de congestie, variații rapide ale consumului sau alte regimuri dificile de funcționare. Investiția răspunde unor nevoi esențiale ale sistemului energetic actual: creșterea flexibilității operaționale, consolidarea rezilienței rețelei și facilitarea integrării surselor de energie regenerabilă, a căror producție variabilă impune cerințe suplimentare de echilibrare și control al parametrilor de funcționare.

Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Transelectrica, a declarat: „Siguranța Sistemului Electroenergetic Național se construiește prin investiții care răspund concret provocărilor unei rețele aflate într-o continuă transformare.

Finalizarea acestui proiect concretizează capacitatea de a gestiona mai eficient variațiile din rețea, de a reduce riscurile de instabilitate și de a consolida Rețeaua Electrică de Transport. În același timp, această investiție creează condițiile optime de răspuns pentru cerințe de operare din ce în ce mai complexe.”

Instalațiile STATCOM de la Sibiu Sud și Bradu au fost puse în funcțiune înainte de termen

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat la 16 august 2023, lucrările fiind realizate de asocierea Siemens Energy SRL – Electromontaj SA. Ambele instalații au fost energizate și puse în funcțiune înaintea termenelor contractuale: cea de la Sibiu Sud în decembrie 2025, iar cea de la Bradu în mai 2026.

Tehnologia STATCOM stabilizează tensiunea în rețea și contribuie direct la creșterea siguranței alimentării cu energie electrică pentru consumatorii casnici și industriali. Implementarea acestor echipamente consolidează capacitatea SEN de a integra volume tot mai mari de energie regenerabilă și de a răspunde flexibil variațiilor rapide de sarcină.

Instalațiile asigură reglaj dinamic și continuu al tensiunii în nodul de rețea, compensarea permanentă a puterii reactive, creșterea stabilității de tensiune în regim normal și de avarie, sporirea flexibilității SEN și amortizarea oscilațiilor de tensiune interzonale la nivelul interconexiunii ENTSO-E.

Transelectrica subliniază că această investiție are un impact direct asupra securității energetice naționale, prin creșterea capacității de transport, reducerea riscurilor de instabilitate și optimizarea operării rețelei în situații de congestie, evenimente neprevăzute sau variații rapide de consum.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor României privind modernizarea infrastructurii energetice, creșterea rezilienței rețelei de transport și facilitarea integrării accelerate a surselor regenerabile în SEN.

Stațiile Sibiu Sud și Bradu devin astfel puncte cheie pentru stabilitatea și flexibilitatea rețelei electrice naționale, într-un context în care cerințele de echilibrare și control cresc odată cu dezvoltarea sectorului de energie regenerabilă.

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