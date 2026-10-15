Pe scurt: Un șofer din Axente Sever a fost prins fără permis și a refuzat prelevarea de probe biologice. Poliția a deschis dosar penal și continuă cercetările.

Un bărbat de 38 de ani din Axente Sever a fost depistat de polițiști conducând un autoturism fără a deține permis de conducere, în seara zilei de miercuri, 14 octombrie 2026, în jurul orei 23:00.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în zona cunoscută ca „Suseni”, unde polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit autoturismul pentru control.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de mostre biologice.

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Un caz similar a fost raportat în urmă cu mai puțin de o lună, când un bărbat de 36 de ani din Axente Sever a fost cercetat penal după ce a fost oprit pe un ATV neînmatriculat și fără permis.

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