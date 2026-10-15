Pe scurt:
Un șofer din Prahova a fost prins băut la volan pe DN 7, în Tălmaciu, cu o alcoolemie ridicată. Polițiștii au deschis o anchetă.
Un bărbat de 48 de ani din județul Prahova a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe DN 7, în localitatea Tălmaciu, miercuri, 14 octombrie 2026, în jurul orei 23:00.
Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii rutieri au oprit pentru control un ansamblu rutier la kilometrul 247 al drumului național, în zona Tălmaciu.
Testarea cu aparatul etilotest a arătat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.
Zona Tălmaciu a mai fost vizată de controale rutiere în ultima perioadă, autoritățile depistând mai mulți șoferi aflați sub influența alcoolului sau fără permis. Un caz similar a fost raportat în urmă cu zece zile, când polițiștii au oprit șoferi băuți în Tălmaciu și Gura Râului, unul dintre aceștia având o alcoolemie de 0,83 mg/l.
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