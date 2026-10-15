Pe scurt: Medicii sibieni atrag atenția că spălatul corect pe mâini reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire. Află ce recomandări fac specialiștii pentru pacienți și personalul medical.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu marchează Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, sărbătorită anual în data de 15 octombrie, printr-un apel la respectarea igienei corecte a mâinilor, considerată una dintre cele mai simple și eficiente metode de prevenire a răspândirii microorganismelor și a infecțiilor.

Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, spălarea corectă a mâinilor este esențială atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul spitalicesc, unde respectarea regulilor de igienă contribuie direct la siguranța pacienților și a personalului medical.

Dr. Maria Hirist, medic primar epidemiolog în cadrul spitalului, a explicat că spălarea corectă a mâinilor presupune folosirea apei și a săpunului, frecarea atentă a tuturor suprafețelor mâinilor – palmele, dosul mâinilor, spațiile dintre degete, degetele mari, vârfurile degetelor și zona unghiilor – și efectuarea acestui gest la momentele potrivite.

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„Nu este suficient să ne umezim mâinile pentru câteva secunde. Este necesar să folosim apă și săpun și să frecăm atent toate suprafețele mâinilor. La fel de important este să ne spălăm pe mâini la momentele potrivite, în special înainte de a mânca sau de a pregăti alimente, după utilizarea toaletei, după tuse, strănut sau suflarea nasului și ori de câte ori mâinile sunt vizibil murdare. Un gest simplu, efectuat corect și consecvent, poate contribui semnificativ la reducerea riscului de îmbolnăvire”, a declarat Dr. Hirist.

Igiena mâinilor previne infecțiile asociate asistenței medicale

În unitățile sanitare, igiena mâinilor are o importanță deosebită, deoarece microorganismele se pot transmite prin contact direct sau indirect, inclusiv prin intermediul suprafețelor și echipamentelor medicale. Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a subliniat:

„În mediul spitalicesc, respectarea regulilor de igienă a mâinilor nu este doar o recomandare, ci o responsabilitate profesională și o componentă esențială a siguranței pacientului. Fiecare gest contează, iar consecvența în aplicarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor poate face diferența. Ne dorim ca întregul personal al spitalului să păstreze aceste practici la cele mai înalte standarde și să contribuie, prin exemplul personal, la consolidarea unei culturi a prevenirii. Siguranța pacienților începe cu respectarea riguroasă a măsurilor de igienă, iar mâinile curate reprezintă o verigă esențială în acest demers.”

Personalul medical trebuie să respecte momentele recomandate pentru igiena mâinilor: înainte și după contactul cu pacientul, înaintea procedurilor curate sau aseptice, după riscul de expunere la fluide biologice și după contactul cu mediul din jurul pacientului. În funcție de situație, se utilizează soluții hidroalcoolice pentru dezinfecția mâinilor sau spălarea cu apă și săpun. Purtarea mănușilor de protecție nu înlocuiește igiena mâinilor.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu reamintește că prevenirea infecțiilor presupune implicare și responsabilitate din partea tuturor. Pacienții și aparținătorii sunt încurajați să respecte regulile de igienă, să utilizeze facilitățile puse la dispoziție și să solicite informații personalului medical atunci când au nelămuriri.

Un mesaj similar privind importanța spălatului pe mâini în mediul spitalicesc a fost transmis și de medicii de la Spitalul Județean Sibiu, după cum se arată în articolul De ce spălatul pe mâini este vital într-un spital. Mesajul medicilor de la Spitalul Județean Sibiu.

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