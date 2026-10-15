Pe scurt: Un conflict rutier la Mediaș s-a transformat într-o agresiune, iar un tânăr de 18 ani a ajuns în arest pentru 24 de ore. Poliția investighează cazul.

Un tânăr de 18 ani din Mediaș a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 8 octombrie 2026, la intersecția străzilor Govora, Ceahlău și Wewern din Mediaș.

Conform informațiilor transmise de polițiști, totul a pornit de la un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. În urma acestuia, tânărul ar fi agresat fizic un bărbat în vârstă de 39 de ani, implicat în incidentul din trafic.

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În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore.

Persoana cercetată beneficiază de toate drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.

Acesta nu este primul incident grav petrecut în Mediaș în ultima perioadă. În urmă cu 13 zile, un alt bărbat din Mediaș a fost reținut după ce ar fi dat foc casei în care locuia cu partenera.

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