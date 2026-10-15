Pe scurt:
Chisăliță are o carieră extinsă în managementul sectorului gazelor și a consiliat foști miniștri ai energiei. Detalii despre parcursul său profesional și academic.
Dumitru Chisăliță este propunerea-surpriză pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Luca Niculescu, potrivit HotNews.ro.
Dumitru Chisăliță are o carieră de peste 30 de ani în domeniul energetic, cu accent pe sectorul gazelor naturale și pe activitatea academică.
Absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Chisăliță a obținut trei diplome de masterat: „Valorificarea Gazelor Naturale” (2002) la aceeași universitate, „Managementul și marketingul petrolului” (2006) la Universitatea Petrol și Gaze Ploiești și „Modernizarea energetică a clădirilor” (2007) la Universitatea Transilvania din Brașov.
În 2006, Dumitru Chisăliță a primit atestatul de Expert tehnic extrajudiciar și consultant în domeniul petrol și gaze de la Asociația Experților Europeni Agreați Paris. Un an mai târziu, a devenit Auditor Energetic, atestat de ANRE. În 2009, a obținut atestatul de Auditor Energetic pentru Clădiri de la MDRL, iar în 2010 a devenit Expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze în cadrul Ministerului Justiției.
Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Asociației Energia Inteligentă, Chisăliță are peste 15 ani de experiență în poziții de management la companii din sectorul gazelor naturale. De asemenea, a fost consilier pentru doi foști miniștri responsabili de sectorul energetic.
În prezent, Dumitru Chisăliță este Șef de Lucrări la Universitatea de Construcții din Brașov, Catedra Instalații. Este membru al Societății Inginerilor de Petrol și Gaze (SIPG) și al Asociației Inginerilor Instalatori din România (AIIR).
Numirea sa vine într-un context în care Ministerul Energiei are un rol cheie în gestionarea tranziției energetice și a politicilor privind gazele naturale.
Dumitru Chisăliță este cunoscut pentru activitatea sa profesională și academică, dar și pentru implicarea în proiecte de modernizare energetică.
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