Un gospodar crește dovleci uriași, de aproape 200 de kilograme: „Îi duc cu tractorul”

Pe scurt: Dovlecii uriași din Maramureș atrag localnicii și vizitatorii, iar secretul grădinarului include multă apă și îngrijire zilnică. Semințele provin din Spania.

În satul Ocoliș din Maramureș, un localnic a reușit să cultive dovleci uriași, fiecare cântărind aproape 200 de kilograme, potrivit Știrile Pro TV.

Semințele folosite pentru acești bostani au fost aduse din Spania, iar rezultatul a atras atenția întregii comunități.

Dovlecii, ascunși în iarbă pe un teren de lângă râul Lăpuș, au devenit rapid atracția satului. Oamenii se opresc să-i fotografieze, iar grădinarul spune că secretul constă în multă apă, pământ fertil și îngrijire aproape zilnică. Angela Mureșan, soția grădinarului, a povestit: „Când l-am văzut prima oară, după mult timp, că soțul meu se îngrijește de ei, a fost extraordinar. M-am gândit că-i ceva de poveste.”

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Dovleci de peste 200 de kilograme

Întrebată de reporteri despre greutatea dovlecilor, Angela Mureșan a estimat: „În jur de 200 de kilograme, dar nu știm sigur până nu-l cântărim. O să-l donăm la cantină sau la prieteni, sau la multă lume. Dar, în deosebire de dovleacul de copt, plăcintar, acesta e dulce, dar nu-i făinos. E mai apos, pentru că el chiar că are multă apă ca să crească.”

Mircea Mureșan, cel care a cultivat dovlecii, a explicat cum a început totul: „Am participat la un târg, la o expoziție de vegetale, și am văzut dovlecii. Am făcut rost de semințe și de atunci am început să-i cresc.”

El a mai spus că, pentru a transporta dovlecii, are nevoie de tractor: „Păi cu tractorul, cu ce să-i duc? Uneori, la 11 noaptea-s aici lângă ei, dau apă, pentru că au nevoie de multă apă.”

Vecinii și localnicii sunt impresionați de dimensiunile dovlecilor. O femeie a declarat: „Mi-a dat și mie semințe, dar nu se fac așa mari. Are o… are o șmecherie, cred că, cu apa. Ăla-l aruncă pe mașină, se îndoaie mașina, cred.”

O altă femeie a spus: „Sunt ca niște roți de tractor. Foarte imenși, grozavi.”

Un alt localnic a adăugat: „Cine a cumpărat a zis că foarte buni a fost.”

Pe lângă multă apă, dovlecii uriași au nevoie de îngrășământ natural, atenție constantă și spațiu generos pentru a se dezvolta. Fiecare exemplar are nevoie de aproximativ 20 de metri pătrați pentru a crește în voie.

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