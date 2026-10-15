Pe scurt: Gigantul chinez CIC renunță la depozitele Logicor din România, într-o tranzacție de 260 de milioane de euro. Mișcarea vine după alte vânzări importante în Europa.

Fondul suveran China Investment Corporation (CIC) a decis să iasă de pe piața imobiliară din România, scoțând la vânzare portofoliul de depozite logistice Logicor, evaluat la 260 de milioane de euro.

Potrivit Economica.net, aceasta este a doua retragere majoră a unui investitor asiatic din sectorul local în ultimii ani.

Anterior, fondul suveran al statului Singapore a scos la vânzare activele logistice deținute de P3 în România, care urmează să fie achiziționate de Lion’s Head pentru 250 de milioane de euro. Aceste tranzacții reflectă o tendință de repoziționare a marilor investitori asiatici pe piața europeană de real estate.

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Logicor, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spații logistice din Europa, deține terenuri în mai multe zone din România, inclusiv București, Ploiești, Brașov, Sibiu și Timișoara. Pe aceste terenuri se pot dezvolta peste 400.000 de metri pătrați de spații logistice, potrivit sursei citate.

Compania Logicor are un portofoliu total de 20 de milioane de metri pătrați închiriabili în 19 țări europene, deservind aproximativ 2.000 de clienți

În 2017, CIC a achiziționat Logicor pentru 12,25 miliarde de euro, iar Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, și-a păstrat o participare minoritară în companie.

Decizia de vânzare a activelor din România face parte dintr-un program mai amplu de reciclare a capitalului. CIC a anunțat recent că se retrage și de pe piața din Ungaria, unde depozitele vor fi vândute companiei chineze Sinologistics, tranzacție care ar urma să fie finalizată până la sfârșitul acestui an.

De asemenea, fondul a vândut depozite din Marea Britanie, Germania și Franța, cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro.

Aceste mișcări marchează o schimbare semnificativă pe piața imobiliară logistică din Europa Centrală și de Est, unde investitorii asiatici au avut o prezență tot mai vizibilă în ultimul deceniu. Portofoliul Logicor din România rămâne unul dintre cele mai importante din regiune, cu potențial de dezvoltare pe termen lung.

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