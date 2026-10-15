Vizitatorii cer schimbări la Brukenthal: vor o cafenea în muzeu, lumină mai bună pentru exponate și acces mai simplu

Un studiu realizat în această vară scoate la iveală problemele semnalate de vizitatorii Palatului Brukenthal din Sibiu, dar și schimbările pe care aceștia și le-ar dori. Accesul pentru persoanele cu dizabilități, iluminatul operelor de artă și informațiile despre exponate sunt printre aspectele care necesită îmbunătățiri.

Unul din trei vizitatori chestionați la Palatul Brukenthal din Sibiu a evaluat negativ facilitățile pentru persoanele cu dizabilități, iar unul din cinci este nemulțumit de iluminatul operelor de artă. Un studiu prezentat joi, 15 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă la muzeu scoate la iveală și alte probleme, dar și o dorință surprinzătoare: aproape jumătate dintre respondenți consideră importantă amenajarea unei cafenele.

CITIȚI ȘI: „S-ar putea ca Sibiul să fi pierdut locul întâi”: semnal de alarmă la aproape 20 de ani de la Capitala Culturală Europeană

Cercetarea a fost realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) între 1 iulie și 16 august, pe baza a 506 chestionare completate de vizitatorii Palatului Brukenthal, așa că rezultatele descriu publicul din această vară, nu pe toți vizitatorii muzeului. Imaginea de ansamblu rămâne una bună: curățenia a fost apreciată de 96% dintre respondenți, serviciile personalului și accesibilitatea generală a spațiilor de 93%, programul de vizitare de 90%, iar prețul biletelor de 81%. În răspunsurile libere, vizitatorii au lăudat bogăția colecțiilor și atmosfera palatului, cele mai menționate fiind galeria de artă românească, pictura flamandă, olandeză și italiană și tabloul „Omul cu tichie albastră”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

N4222

De ce sunt greu de rezolvat problemele de acces și iluminat la Palatul Brukenthal

Facilitățile pentru persoanele cu dizabilități sunt singurul aspect pe care mai puțin de jumătate dintre vizitatori l-au considerat bun (45%), în timp ce 30% l-au evaluat ca slab. Conducerea muzeului spune că statutul clădirii limitează intervențiile. „Palatul are o construcție care nu a ținut cont întotdeauna de aceste nevoi. Toate problemele de acces pentru persoanele cu dizabilități sunt condiționate de starea monumentului istoric, pe care nu poți să-l transformi după cum ți-ai dori. Am făcut multe încercări, inclusiv de a obține autorizație de la instituțiile statului pentru montarea unor sisteme pentru persoanele cu dizabilități, fiind clădire monument istoric de categoria A. Întotdeauna ne-am împiedicat de faptul că s-ar putea ca structura de rezistență să nu suporte”, a explicat managerul muzeului, dr. Raluca Teodorescu.

Iluminatul a fost considerat bun de 59% dintre respondenți și slab de 20%, iar în răspunsurile libere unii au remarcat că lumina nu pune întotdeauna operele în valoare. La conferință s-a explicat că muzeele trebuie să aleagă între o iluminare foarte bună și una suficient de economică încât să poată rămâne deschise, în condițiile în care sistemele performante consumă multă energie, iar regulile de conservare impun și ele limite. „Apropo de iluminat, vă recomand să vizitați expoziția din curtea a doua. Am făcut-o cu un sistem de iluminat special pentru acea expoziție și o să vedeți diferența între cum ar trebui să fie și cum se întâmplă lucrurile”, a spus Raluca Teodorescu.

Vizitatorii cer explicații mai clare despre operele de artă și trasee mai bine semnalizate

Semnalizarea și orientarea au fost apreciate de 68% dintre respondenți, iar etichetele și textele informative de 71%. Vizitatorii au cerut explicații mai ample și mai ușor de citit, informații în limba engleză și trasee mai intuitive. Unii s-au plâns și de căldură, de aerisire și de parchet, de o supraveghere care poate părea distantă sau de zone care par să aibă nevoie de restaurare. Specialiștii INCFC consideră că textele explicative sunt cel mai important punct de lucru pentru un public atât de interesat de patrimoniu și istorie, dar și cel mai ieftin de rezolvat.

„Puțină grijă la explicații, ca să puteți ajunge la idealul în care muzeul spune o poveste. Trebuie insistat mai mult în partea de texte, să fie mai vizibile, mai logice. Traseele să fie nu numai istoric dezvoltate, ci și pe curente estetice, care să-i ajute pe oameni să poată numi o operă care le-a plăcut, încadrând-o într-un curent estetic. Asta e foarte important”, a declarat Carmen Croitoru, directorul general al INCFC.

Aproape jumătate dintre respondenți cer înființarea unei cafenele în muzeu

20% dintre respondenți consideră foarte importantă existența unei cafenele, iar alți 28% importantă. Ideea îi atrage mai ales pe vizitatorii de peste 60 de ani și mai puțin pe tinerii sub 29 de ani. Studiul propune, ca prim pas, un spațiu de socializare de mici dimensiuni. „Poate puțină grijă la spațiile de socializare, care ar putea fi mai prietenoase prin diverse funcționalități, ca de exemplu un om să aibă unde să bea o cafea sau o apă minerală”, a sugerat Carmen Croitoru. În ceea ce privește biletele, 68% dintre respondenți vor să le poată cumpăra atât online, cât și de la casierie, iar doar 4% exclusiv online.

Peste 60 la sută dintre vizitatori s-ar întoarce la Brukenthal pentru expoziții noi

Deși doar 5% dintre respondenți au venit pentru expozițiile temporare, acestea sunt principalul motiv pentru care s-ar întoarce, indicat de 62%. Urmează tururile ghidate (35%), concertele (33%), evenimentele speciale și atelierele (câte 25%). Conducerea muzeului spune că o parte dintre aceste activități există deja. „Relația noastră cu celelalte instituții culturale din Sibiu este foarte bună și sunt organizate concerte în muzeu. Organizăm tururi ghidate diverse, inclusiv cu ghizi independenți, avem parteneriate cu alte instituții. De exemplu, am făcut expoziția de covoare la Muzeul Brukenthal în același timp în care colegii noștri de la Complexul Național Muzeal ASTRA au avut expoziția lor dedicată covoarelor și am unit cele două expoziții, oferind vizitatorilor o comunicare complexă”, a precizat Raluca Teodorescu.

foto: arhivă

Pentru directoarea INCFC, problemele semnalate nu schimbă evaluarea generală. „Muzeul Brukenthal are niște cifre încurajatoare de consum, și pentru populația rezidentă, și pentru vizitatori. (…) În muzeele în care lucrurile astea sunt profund deficitare, nu ai ce îmbunătăți, trebuie să o iei de la capăt, să schimbi practic strategia. Aici lucrurile sunt bine puse și trebuie duse mai departe”, a spus Carmen Croitoru.

Conducerea muzeului vede studiul ca punct de plecare pentru schimbările următoare. „Pentru a dezvolta muzeul, avem nevoie să înțelegem experiența celor care îi trec pragul. Studiul dedicat publicului colecției de artă ne arată ce apreciază vizitatorii și ce putem face pentru ca întâlnirea cu patrimoniul să fie mai accesibilă și mai bogată în semnificații. Parteneriatul cu INCFC ne oferă expertiza necesară pentru a transforma aceste răspunsuri în instrumente de management. Ne dorim ca oamenii să descopere la Brukenthal motive să revină și să construiască, în timp, o relație proprie cu muzeul”, a declarat dr. Raluca Teodorescu.

Comentarii