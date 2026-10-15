Vlad Drăgulin, necaz cu mașina după spectacolul de la Sibiu: „Dacă ați mai văzut așa pană” / foto

Vlad Drăgulin a avut parte de un incident neprevăzut după un spectacol susținut la Sibiu.

Actorul a ajuns la mașină, pregătit să plece spre București, însă a descoperit că unul dintre cauciucuri era serios avariat. Informația a fost publicată prima dată de Cancan.

Incidentul s-a petrecut marți seară, 13 octombrie, după încheierea spectacolului la care Vlad Drăgulin participase la Sibiu. Ajuns în parcarea în care își lăsase autoturismul, actorul a constatat că unul dintre cauciucuri explodase.

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Vlad Drăgulin a publicat imagini pe rețelele sociale și a povestit situația în stilul său caracteristic, cu umor, deși incidentul i-a dat peste cap planurile de întoarcere acasă.

„Am terminat spectacolul la Sibiu, uitați-vă ce e aici, dacă ați mai văzut așa pană. La cinci dimineața ajungem în București. Cum fac și eu aici, asta e întrebarea!”, a spus Vlad Drăgulin

A reușit să schimbe cauciucul și să plece spre București

Actorul a găsit în cele din urmă o soluție și a reușit să înlocuiască roata avariată. Plecarea din Sibiu a fost însă întârziată, iar drumul spre București s-a prelungit mai mult decât se aștepta.

Imaginile publicate de acesta au atras rapid reacții din partea urmăritorilor săi. Unii au făcut glume pe seama incidentului, în timp ce alții i-au atras atenția că situația ar fi putut deveni mult mai periculoasă dacă problema apărea în timpul deplasării.

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