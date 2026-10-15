Pe scurt: Vremea se răcește brusc pe 15 octombrie, cu ploi, lapoviță și ninsori la munte. Află cum vor fi temperaturile și ce zone sunt cele mai afectate.

Joi, 15 octombrie 2026, vremea se răcește semnificativ în aproape toată țara, potrivit Știrile Pro TV.

Sunt anunțate ploi extinse în nord, centru, est și sud, iar la altitudini mari apar lapoviță și ninsori. Vântul se intensifică pe crestele montane și în regiunile estice.

Temperaturile maxime variază de la 8 grade în estul Transilvaniei până la 18 grade în Muntenia și Oltenia, valori sub media obișnuită pentru această perioadă.

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Dobrogea, Bărăganul și Moldova: vânt și ploi izolate, temperaturi de până la 17 grade

În Dobrogea și Bărăgan, vremea rămâne destul de bună, cu nori și posibile ploi trecătoare în Bărăgan. Vântul are intensificări, iar temperaturile ajung la 17 grade. În Moldova sudică și nordul Munteniei, atmosfera este schimbătoare, cu alternanțe între înnorări, perioade însorite și ploi slabe. Vântul se întețește, cu rafale de până la 80 km/h pe crestele Carpaților de Curbură.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, se anunță înnorări și ploi locale, iar pe crestele Carpaților Orientali precipitațiile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul atinge 50 km/h, iar maximele nu depășesc 14 grade.

Transilvania, Maramureș și vestul țării: ploi, ninsori la munte și valori sub normal

În nordul Transilvaniei și Maramureș, se înregistrează înnorări, momente scurte de soare și ploi izolate. La munte, la altitudini mari, apar lapoviță și ninsori, iar temperaturile nu trec de 15 grade. În vestul țării, vremea este mai bună, cu ploi pe arii restrânse, mai ales la munte, și atmosferă însorită în rest. Totuși, valorile termice rămân sub normalul perioadei.

În Transilvania, dimineața este foarte rece în depresiuni, cu condiții de ceață. Pe parcursul zilei, soarele apare sporadic printre nori, dar ploile persistă în multe zone. La munte, ninge sau cade lapoviță, iar vântul bate tare pe crestele Meridionalilor, cu rafale de până la 80 km/h. Maximele ajung cu greu la 15 grade.

Oltenia are parte de o zi mai plăcută, cu soare la amiază și temperaturi de până la 18 grade. Doar la munte se înnorează și apar precipitații.

În București, norii se adună, iar spre seară și peste noapte sunt așteptați câțiva stropi de ploaie. La amiază se vor înregistra în jur de 18 grade, iar minima din zori va fi de 7 grade.

La munte: lapoviță, ninsoare și vânt cu rafale de până la 80 km/h

La munte, vremea rămâne rece, cu înnorări persistente în Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni. Sunt prognozate ploi, iar la altitudini mari, lapoviță și ninsoare, cu depuneri de până la 10 centimetri de zăpadă. Vântul bate tare pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură.

Aceste fenomene continuă tendința de răcire și instabilitate atmosferică din ultimele zile, după cum a fost anunțat și în prognozele recente.

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