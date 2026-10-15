Weekend plin la Sibiu: Astra Film Festival, Sibiu Opera Festival, Dorian Popa la Playtopia și derby pe Municipal, principalele atracții

Weekendul 16–18 octombrie vine cu o mulțime de opțiuni pentru sibienii care vor să iasă din casă. Astra Film Festival aduce documentare, dezbateri și întâlniri cu cineaști, Filarmonica de Stat Sibiu pregătește concerte în cadrul Sibiu Opera Festival, iar iubitorii de mișcare pot alege dintre mai multe drumeții în împrejurimile orașului. În program se mai regăsesc un maraton gratuit de instruire în acordarea primului ajutor, un concert folk la Cârțișoara, spectacole și ateliere pentru copii, dar și meciuri de fotbal.

Unul dintre principalele evenimente ale weekendului este Astra Film Festival, care aduce la Sibiu proiecții de documentare, dezbateri și întâlniri cu invitați din țară și din străinătate. Gala de deschidere este programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sala Thalia, și va fi prezentată de jurnalista Oana Zamfir.

Seara continuă cu DocTalk-ul „Inteligența Artificială – pericol iminent sau schemă de marketing apocaliptică?”, moderat de Florin Negruțiu, la care vor participa Ștefan Baghiu și Bogdan Lungu. De la ora 19:30 va fi proiectat documentarul „Elon Musk dezvăluit”, regizat de Andreas Pichler, o producție germană din 2025, cu durata de 90 de minute. Filmul deschide discuția despre putere, tehnologie și influența unuia dintre cei mai cunoscuți antreprenori ai lumii. Programul festivalului include și secțiuni tematice despre identitate, război, traume intergeneraționale și implicare civică, precum și programe dedicate studenților și tinerilor. Programul complet și biletele sunt disponibile pe site-ul Astra Film Festival.

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Playtopia sărbătorește 2 ani de distracție la Sibiu

Playtopia împlinește doi ani de la deschidere și invită sibienii să sărbătorească împreună în weekendul 17–18 octombrie. Două zile cu invitați speciali, spectacole interactive, întâlniri cu artiști îndrăgiți, activități gratuite și o tombolă aniversară cu premii pe măsură.

Familia MELIMI revine la Playtopia, locul pe care l-a explorat încă de la începuturile sale. Revederea are loc într-o zi cu dublă semnificație: 17 octombrie este și ziua de naștere a lui Matei, unul dintre membrii îndrăgitei familii.

De la ora 13:00, publicul este invitat la un spectacol interactiv cu muzică, dans, surprize și momente speciale, urmat de o sesiune de meet & greet.

Programul de sâmbătă este completat de face painting gratuit, între 11:00 și 14:00, pentru cei care vor să intre în atmosfera de sărbătoare înainte de spectacol, și de o cabină foto gratuită, disponibilă între 14:00 și 17:00, pentru amintiri de luat acasă.

Citește și: Playtopia sărbătorește 2 ani de distracție la Sibiu! Familia MELIMI și Dorian Popa, invitații unui weekend aniversar plin de surprize

Sibiu Opera Festival continuă

Muzica ocupă și ea un loc important în agenda de weekend. Vineri, 16 octombrie, Filarmonica de Stat Sibiu găzduiește, de la ora 19:00, un concert vocal-simfonic în cadrul Sibiu Opera Festival 2026.

Tot vineri, de la ora 10:00, este programat un concert educativ, destinat publicului tânăr. Detalii aici

Sursa foto: Filarmonica de Stat Sibiu

Filme noi la Cinema City Sibiu

Pentru cei care vor să meargă la cinema în weekend, Cinema City Sibiu are în program filme pentru toate gusturile, de la comedii și animații, până la thrillere și producții de acțiune.

Printre titlurile programate în această perioadă se numără comedia românească „Băiat de milioane”, thrillerul „Whalefall: Contratimp în abis”, „Teambuilding 2”, „Verity”, animația „Mielul Shaun – Aventuri de Halloween” și „Coyote vs. Acme”. Programul proiecțiilor și orele de difuzare pentru sâmbătă, 17 octombrie, pot fi consultate pe site-ul oficial Cinema City Sibiu

Lansare de carte la Biblioteca Astra

Doina Blaga își lansează sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00, în foaierul Corpului B al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, volumul „Germeni și microplante pentru sănătate”.

Cartea este concepută ca un ghid practic pentru cei care vor să descopere beneficiile germenilor și microplantelor și să învețe cum le pot cultiva și introduce în alimentația de zi cu zi.

Citește și: Doina Blaga, la a zecea carte: „Germeni și microplante pentru sănătate” se lansează la Sibiu

Concert Ducu Bertzi și Vasile Șeicaru la Cârțișoara

Duminică, 18 octombrie, iubitorii muzicii folk sunt invitați la Cârțișoara, unde, de la ora 17:00, în sala Căminului Cultural din Oprea Cârțișoara, vor concerta Ducu Bertzi și Vasile Șeicaru. Evenimentul „Folk de Colecție” va include și participarea Cenaclului „Bucuria Tuturor” și a Ansamblului Cârțișoara. Potrivit organizatorilor, accesul este gratuit.

Citește și: Ducu Bertzi și Vasile Șeicaru vin la Cârțișoara: intrare gratuită la concert

FOTO Emilia Nicolae

Drumeții de toamnă în împrejurimile Sibiului

Cei care preferă natura au la dispoziție mai multe drumeții organizate în zilele de sâmbătă și duminică. Sâmbătă, 17 octombrie, sunt programate o excursie la colibele păstorilor din Tilișca, cu povești și gusturi autentice, o drumeție spre Chica Fedeleșului, la Porțile Făgărașului, precum și o plimbare în familie pe colinele Transilvaniei.

Duminică, 18 octombrie, participanții pot alege o drumeție cu atelier montan prin Cisnădioara, Prislop și Valea Argintului sau o ieșire în familie în zona Făgărașului, cu oprire la Cabana Suru. Pentru că locurile, durata și condițiile de participare pot varia de la o excursie la alta, este recomandat ca doritorii să consulte detaliile organizatorilor înainte de plecare.

Mai multe informații despre nivelul de dificultate al traseelor se găsește aici.

Expoziție de artă contemporană la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA din Sibiu găzduiește, între 16 și 30 octombrie 2026, cea de-a zecea ediție a Saloanelor ASTREI, un eveniment dedicat artei vizuale contemporane din România.

Potrivit Muzeului ASTRA, vernisajul expoziției va avea loc vineri, 16 octombrie 2026, la ora 13:00, la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, cu acces prin intrarea nr. 3 în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Maratonul Resuscitării, la Shopping City Sibiu

Sâmbătă, între orele 11:00 și 21:00, sibienii pot participa la cea de-a doua ediție a „Maratonului Resuscitării”, organizată la Shopping City Sibiu. Evenimentul este dedicat învățării și exersării tehnicilor de prim ajutor, iar participarea este gratuită și nu necesită înscriere prealabilă.

Acțiunea este organizată de Fundația pentru SMURD, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, cu sprijinul UPU-SMURD Sibiu și al Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu. Participanții vor avea ocazia să se familiarizeze cu manevre care pot face diferența în situații de urgență.

Citește și: Maratonul Resuscitării, la Sibiu: lecții gratuite de prim ajutor și demonstrații practice

Spectacole și ateliere pentru copii la Teatrul Gong

Pentru familiile cu copii, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” propune activități pentru mai multe categorii de vârstă. Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 11:00, cei mici pot vedea spectacolul „Sarea-n bucate”, recomandat copiilor cu vârsta de peste trei ani. Spectacolul durează 45 de minute, iar prețul flexibil al biletului este de 12 lei.

Tot sâmbătă, la orele 10:00 și 12:00, este programat atelierul de comunicare prin artă „Sperietoarea veselă”, destinat copiilor cu vârste între 6 și 10 ani. Duminică, la aceleași ore, copiii pot participa la atelierul pentru miniArtiști „Spre țările calde”, coordonat de Alexandra Dumitru. Atelierul durează 60 de minute, iar biletul costă 20 de lei. Detalii aici

Fotbal pe Municipal și la baza sportivă Alma

Microbiștii pot merge vineri, 16 octombrie, pe Stadionul Municipal, unde Inter Sibiu întâlnește ACS Mediaș, de la ora 18:00, într-un derby județean din Liga a III-a. Biletele costă 10 lei, iar copiii sub 14 ani au acces gratuit. Organizatorii recomandă achiziționarea biletelor online, unde spectatorii își pot alege și locul în tribună, prin platforma de ticketing.

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12:00, la Baza Sportivă Alma din Sibiu este programat un meci din Liga Elitelor U16, în faza play-out, etapa întâi a sezonului 2026–2027, între echipele participante în competiție.

Fie că aleg un documentar urmat de o dezbatere, o drumeție de toamnă, un concert sau o activitate pentru copii, sibienii au de unde alege în weekendul 16–18 octombrie.

Începe Sibiu Dance Competition

Tot de vineri până duminică, între orele 9:00 și 21:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” găzduiește Sibiu Dance Competition. Evenimentul reunește dansatori și momente artistice într-o competiție care se desfășoară pe parcursul a trei zile.

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