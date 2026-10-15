Zboruri din Sibiu către cele mai frumoase Târguri de Crăciun din Europa: bilete de la 300 de lei în Germania, dar mai piperate spre Viena

Sibiul se conectează în această iarnă cu magia sărbătorilor europene. În noiembrie și decembrie, sibienii și turiștii din regiune care doresc să se bucure de atmosfera festivă a târgurilor de Crăciun au la dispoziție zboruri directe de pe Aeroportul Internațional Sibiu către opt destinații de top.

Cu prețuri ce pornesc de la puțin peste 300 de lei dus-întors spre piețele din Germania și tarife ceva mai piperate spre celebra Viena, city break-urile de iarnă sunt la un zbor distanță.

Calendarul Târgurilor de Crăciun: cât costă biletele

Perioada feerică a sărbătorilor de iarnă se apropie cu pași repezi, iar marile orașe europene se pregătesc să-și deschidă porțile pentru tradiționalele Târguri de Crăciun. Din Sibiu există zboruri directe către opt destinații unde au loc astfel de evenimente de poveste. Pentru cei care își doresc o escapadă de tip city break în această iarnă, am sintetizat mai jos calendarul fiecărui târg și am calculat costul estimativ al biletelor de avion.

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Viena (Austria)

Târgurile vieneze sunt printre cele mai căutate din Europa. Cel de la Palatul Schönbrunn va fi deschis între 6 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, cel din Stephansplatz între 6 noiembrie și 26 decembrie 2026, iar celebrul Viennese Dream de la Primărie (Rathausplatz) își așteaptă vizitatorii între 13 noiembrie și 26 decembrie.

Din Sibiu puteți zbura direct către Viena, iar prețurile pornesc de la aproximativ 125 de euro dus-întors pentru o persoană.

Dortmund, Karlsruhe, Memmingen și Nürnberg (Germania)

Germania oferă unele dintre cele mai autentice piețe de sărbători. Târgul din Nürnberg va fi deschis în perioada 26 noiembrie – 24 decembrie, iar din Sibiu găsiți zboruri la prețuri situate între 500 și 1.000 de lei, în funcție de perioada aleasă. Spre exemplu, chiar la deschidere, în perioada 27-30 noiembrie, prețul unui bilet dus-întors este de 868 lei. În perioada 4-7 decembrie, prețul unui bilet dus întors este 538 lei iar pentru 11-14 decembrie, prețul unui bilet dus-întors este 678 lei.

Sursa: christkindlesmarkt.de

În Dortmund, târgul este deschis între 19 noiembrie și 30 decembrie, iar prețurile biletelor de avion încep de la 418 lei pentru intervale precum 19-22 noiembrie sau 3-6 decembrie.

Sursa: weihnachtsmarkt.de

Dacă alegeți târgul din Memmingen, deschis între 27 noiembrie și 20 decembrie, găsiți bilete de avon la prețuri foarte accesibile. Pentru o escapadă între 10 și 14 decembrie puteți plăti doar 338 lei pentru un bilet dus-întors. Între 27 și 30 noiembrie, biletele costă 618 lei.

Sursa: tourismus-memmingen.de

Târgul din Karlsruhe, deschis în perioada 23 noiembrie – 23 decembrie, este accesibil zburând pe Aeroportul Baden-Baden, cu prețuri dus-întors pentru o persoană de aproximativ 600 de lei. La data redactării articolului, în perioada 3-6 decembrie un bilet costa 638 lei, iar în perioada 26-29 noiembrie, prețul era de 648 lei.

Sursa: karlsruhe.de

Roma (Italia)

Târgurile din Roma pot fi vizitate în perioada 1 decembrie – 6 ianuarie, o destinație perfectă pentru un final de an mai blând. Și către această destinație găsiți bilete de avion la prețuri accesibile. Spre exemplu, puteți face un city break în perioada 1-8 decembrie sau 5-8 decembrie, iar prețul unui bilet dus-întors este de 358 lei.

Sursa: unsplash.com

Londra (Marea Britanie)

Pentru spectaculosul Winter Wonderland, desfășurat între 19 noiembrie și 3 ianuarie, dar și pentru nenumăratele luminițe de pe străzile londoneze, sibienii pot zbura spre Londra Luton. Cel mai bun preț, în urma analizei realizate de Ora de Sibiu, este 888 lei în perioada 27-30 noiembrie.

Sursa: unsplash.com

Madrid (Spania)

Tradiționalul Plaza Mayor Christmas Market din Madrid se va deschide la finalul lunii noiembrie și va funcționa până pe 31 decembrie. Din Sibiu avem zbor direct către această destinație, iar prețurile biletelor se situează în jurul sumei de 800 de lei. Spre exemplu, la începutul lunii decembrie, între 1 și 5 decembrie, un bilet dus-întors costă 898 lei, dar pentru perioada 12-15 decembrie, găsiți bilete la 778 lei.

Sursa: unsplash.com

De menționat este faptul că prețurile și disponibilitatea zborurilor pot suferi modificări în funcție de politicile companiilor aeriene și de momentul rezervării.

Destinații și frecvența zborurilor de pe Aeroportul Internațional Sibiu

Toate zborurile spre destinațiile de iarnă sunt operate de compania Wizz Air, cu excepția rutei Sibiu – Viena, care este deservită de Austrian Airlines. Orarul zborurilor directe din lunile noiembrie și decembrie acoperă următoarele frecvențe:

Viena: 5 zboruri/săptămână (luni, miercuri, joi, vineri și duminică);

5 zboruri/săptămână (luni, miercuri, joi, vineri și duminică); Memmingen: 4 zboruri/săptămână (luni, joi, vineri și duminică, cu zboruri suplimentare miercurea, în 23 și 30 decembrie);

4 zboruri/săptămână (luni, joi, vineri și duminică, cu zboruri suplimentare miercurea, în 23 și 30 decembrie); Dortmund: 2 zboruri/săptămână (joi și duminică, plus zboruri marțea pe 22 și 29 decembrie);

2 zboruri/săptămână (joi și duminică, plus zboruri marțea pe 22 și 29 decembrie); Karlsruhe Baden-Baden: 2 zboruri/săptămână (joi și duminică);

2 zboruri/săptămână (joi și duminică); Nürnberg: 2 zboruri/săptămână (luni și vineri, cu suplimentări miercurea, în 23 și 30 decembrie);

2 zboruri/săptămână (luni și vineri, cu suplimentări miercurea, în 23 și 30 decembrie); Londra Luton: 2 zboruri/săptămână (luni și vineri, plus zboruri suplimentare miercurea, pe 4 noiembrie și 16, 23, 30 decembrie);

2 zboruri/săptămână (luni și vineri, plus zboruri suplimentare miercurea, pe 4 noiembrie și 16, 23, 30 decembrie); Roma Fiumicino: 2 zboruri/săptămână (marți și sâmbătă);

2 zboruri/săptămână (marți și sâmbătă); Madrid: 2 zboruri/săptămână (marți și sâmbătă).

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