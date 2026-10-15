Pe scurt: Suspendarea zborurilor AnimaWings afectează mii de pasageri, iar compania caută soluții pentru reluarea activității după decizia instanței.

AnimaWings a anunțat prelungirea suspendării temporare a tuturor zborurilor până la data de 15 noiembrie 2026, inclusiv, ca urmare a deciziei Tribunalului București de a respinge cererea depusă pe 30 septembrie pentru intrarea în insolvență.

Potrivit AGERPRES, reprezentanții companiei au transmis că urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței.

“În contextul deciziei pronunțate de Tribunalul București la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței. În acest context, compania a fost nevoită să prelungească suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv”, au precizat reprezentanții operatorului aerian.

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Compania a subliniat că prioritatea sa este gestionarea situației pasagerilor afectați și identificarea de soluții pentru stabilizarea și reluarea activității.

Tribunalul București a respins miercuri, 14 octombrie 2026, cererea depusă de AnimaWings privind deschiderea procedurii de insolvență. Instanța a decis, în baza art. 67 alin. 2 din Legea 85/2014, să respingă cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA și să disjungă cererile creditorilor, acordând termen pentru soluționarea acestora la 11 noiembrie 2026, ora 11:00.

Printre creditorii citați se numără Uplift Airport Services SRL, Banca Transilvania SA, ROMATSA SA, mai multe SRL-uri, persoane fizice, dar și nouă aeroporturi din țară, inclusiv Aeroportul Internațional Sibiu.

Instanța a dispus citarea creditorilor cu mențiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancțiunea anulării cererii, și a debitoarei cu copie cereri și înscrisuri. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

AnimaWings a suspendat zborurile din 1 octombrie, invocând probleme tehnice și financiare

Cererea de intrare în insolvență a fost depusă de AnimaWings la finalul lunii septembrie, cu scopul de a accesa cadrul legal de protecție pentru continuarea activității și restructurarea obligațiilor. Compania a suspendat toate zborurile începând cu 1 octombrie 2026, după ce a anunțat inițierea procedurii de reorganizare judiciară.

Reprezentanții AnimaWings au explicat că structura financiară a companiei este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară ar fi permis restructurarea obligațiilor și continuarea activității.

Problemele tehnice repetate la nivelul flotei au generat efecte asupra disponibilității aeronavelor și, implicit, asupra activității operaționale, comerciale și financiare.

Compania a precizat că va lucra, în cadrul procedurii de reorganizare judiciară, la stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligațiilor și identificarea soluțiilor operaționale și comerciale necesare pentru continuarea activității.

Pe lista creditorilor se află instituții financiare, furnizori de servicii aeroportuare și mai multe aeroporturi din țară, inclusiv Aeroportul Sibiu.

AnimaWings a transmis că va informa pasagerii și va încerca să minimizeze impactul asupra acestora, pe măsură ce situația juridică va evolua și vor fi disponibile noi date privind reluarea zborurilor.

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