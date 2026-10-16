Accident pe bulevardul Milea: trafic îngreunat / foto

Un accident rutier s-a produs, vineri după-amiază, pe Bulevardul General Vasile Milea din Sibiu. Traficul rutier a fost îngreunat.
Accidentul a avut loc în jurul orei 15:00 pe Bulevardul Milea. Potrivit cititorilor care au trimis imagini pe adresa redacției Ora de Sibiu, în eveniment a fost implicat un microcar, vehicul ce poate fi condus de la vârsta de 16 ani.
La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție.
Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind înregistrate victime.
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