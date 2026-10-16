Pe scurt: Disputa dintre Diana Buzoianu și Sorin Grindeanu pe tema acordului de mediu pentru Sibiu–Pitești scoate la iveală motivele reale ale întârzierii: lipsa răspunsurilor de la CNAIR.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins joi, 15 octombrie 2026, acuzațiile liderului PSD Sorin Grindeanu privind blocarea acordului de mediu pentru Autostrada Sibiu–Pitești, precizând că documentul nu se află la minister în așteptarea unei semnături, ci mai are de parcurs etape legale.

Potrivit Mediafax, Buzoianu a explicat că în prezent sunt așteptate răspunsuri din partea CNAIR pentru ca procedura să poată avansa.

Reacția ministrului vine după ce Sorin Grindeanu a criticat public Ministerul Mediului pentru întârzierea revizuirii acordului de mediu necesar lucrărilor pe tronsonul Boița–Cornetu al autostrăzii.

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Grindeanu susținuse că documentul este blocat de la jumătatea lunii august și că, în lipsa acestuia, lucrările pot fi executate doar pe aproximativ 45% din tronson.

Detalii despre aceste acuzații au fost relatate și în articolul Autostrada Sibiu–Pitești, ținută pe loc de avizul de mediu. Grindeanu: „Se poate lucra doar pe 45 la sută”.

Diana Buzoianu spune că procedura nu e blocată la Ministerul Mediului, ci depinde de CNAIR

Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, Diana Buzoianu a precizat: „Ca la Radio Erevan: nu e vorba de autorizație, ci de acord de mediu. Și nu stă la semnat, ba mai are de parcurs etapele legale până la semnare pentru că încă nu s-au primit răspunsurile de la CNAIR”.

Ministrul a explicat că traseul autostrăzii Sibiu–Pitești pentru care fusese emis acordul de mediu a fost modificat ulterior, la solicitarea CNAIR, ceea ce a determinat reluarea procedurii pentru obținerea unui nou acord.

„După ce CNAIR a cerut modificarea traseului inițial, a repornit procedura de obținere a unui nou acord de mediu”, a precizat Buzoianu.

Potrivit ministrului, între autoritățile de mediu și compania de drumuri au avut loc mai multe întâlniri pentru accelerarea procesului de reavizare, iar între timp a fost adoptată și o hotărâre de Guvern menită să faciliteze parcurgerea etapelor necesare.

Ce documente lipsesc și care sunt pașii următori pentru acordul de mediu

Diana Buzoianu a declarat că documentele aferente procedurii au fost puse în transparență, iar observațiile au fost transmise în termenul prevăzut de lege. În această etapă, CNAIR trebuie să răspundă observațiilor formulate pentru ca procedura să poată avansa către dezbaterea publică.

„La acest moment nu au fost încă trimise răspunsurile de către CNAIR. După ce se primesc aceste răspunsuri se intră în etapa legală a comisiei de analiză tehnică”, a explicat ministrul.

De asemenea, sunt așteptate răspunsuri din partea CNAIR la observațiile formulate de ANMAP asupra studiilor depuse pentru avizare. Buzoianu l-a acuzat pe liderul PSD că încearcă să transfere responsabilitatea întârzierii asupra Ministerului Mediului:

„Este jenant (…) să susțină așa o minciună pentru că este o informație foarte ușor de verificat că e complet falsă”, a scris ministrul.

Disputa a pornit după declarațiile făcute marți, 13 octombrie 2026, de Sorin Grindeanu, care a susținut că revizuirea acordului de mediu pentru Boița–Cornetu este întârziată de aproape două luni.

Grindeanu afirmase că pe tronsonul respectiv se poate lucra doar pe 45% din suprafață deoarece „avizul de mediu revizuit stă nesemnat din 14 august”. Liderul PSD a legat situația de activitatea ministrului Mediului și a ironizat controalele efectuate în instituțiile din subordinea ministerului, făcând referire la verificările de la Administrația Națională de Meteorologie și la achizițiile considerate nejustificate descoperite acolo.

Schimbul de replici are loc în jurul tronsonului Boița–Cornetu, parte a Autostrăzii Sibiu–Pitești, proiect major de infrastructură rutieră care traversează zona montană dintre Sibiu și Pitești.

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