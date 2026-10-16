Pe scurt: Polițiștii sibieni au controlat peste 100 de șoferi pe DN 7, vizând viteză, centura de siguranță și starea tehnică a mașinilor.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, coordonați de Serviciul Rutier Sibiu și sprijiniți de colegi din județele limitrofe, au desfășurat joi, 15 octombrie 2026, o acțiune integrată pe DN 7.

Potrivit IPJ Sibiu, scopul principal al acțiunii a fost creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor, fiind vizate abateri precum depășirea vitezei legale, neportul centurii de siguranță și alte încălcări ale normelor rutiere.

În urma verificărilor efectuate pe raza județului Sibiu, polițiștii au aplicat 109 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 55 au fost pentru depășirea vitezei legale, iar 6 pentru neportul centurii de siguranță. Alte 27 de sancțiuni au vizat încălcarea prevederilor O.G. nr. 37/2007 și O.G. nr. 43/1997, care reglementează transportul rutier și siguranța circulației.

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Pe lângă aceste abateri, polițiștii au constatat și alte nereguli

Pe lângă aceste abateri, polițiștii au constatat și alte nereguli. Astfel, 21 de sancțiuni au fost aplicate pentru lipsa documentelor, lipsa dotărilor obligatorii, deficiențe tehnice sau probleme la sistemele de iluminare ale autovehiculelor. Ca măsuri complementare, a fost reținut un permis de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Registrului Auto Român Sibiu, care a efectuat verificări tehnice la 19 autovehicule. În plus, polițiștii au efectuat 73 de testări pentru consumul de alcool și 4 testări pentru substanțe psihoactive, fără a fi constatate infracțiuni la regimul circulației.

Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că astfel de acțiuni de tip „Releu” sunt organizate periodic pe principalele artere rutiere din județ, pentru a descuraja comportamentele periculoase în trafic. O acțiune similară a avut loc și pe DN1, unde polițiștii din Sibiu au verificat traficul timp de patru ore, după cum a fost relatat în Acțiune „releu” pe DN1: polițiștii din Sibiu verifică traficul timp de patru ore.

Pe DN 7, polițiștii au urmărit în special respectarea vitezei legale, utilizarea centurii de siguranță și starea tehnică a vehiculelor, elemente esențiale pentru reducerea riscului de accidente grave. IPJ Sibiu anunță că va continua aceste controale pentru a crește gradul de disciplină rutieră și pentru a proteja participanții la trafic.

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