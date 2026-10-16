ACS Mediaș 2022 s-a impus vineri seară pe ”Municipal”, scor 3-2 cu Inter, după un meci spectaculos, care a atras 1200 de spectatori.

Inter și Mediaș au oferit un spectacol total în nocturnă, pe ”Municipal”, cu cinci goluri și multe ocazii. Oaspeții au avut mai multă șansă și s-au impus cu 3-2, la capătul unui joc unde remiza era probabil cel mai echitabil rezultat.

Antrenorul medieșenilor, Cosmin Vâtcă a subliniat spectacolul creat de jocul ofensiv al celor două echipe.

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”Sunt convins că meciul a plăcut tuturor spectatorilor, a fost unul plăcut ochilor, s-au făcut greșeli, dar am jucat foarte mult pe atac, iar Inter la fel, a ieșit un meci spectaculos. Spiritul și atitudinea echipei m-a mulțumit în totalitate, a demonstrat că s-a format un grup foarte unit. E greu să trăiești asemenea meciuri lângă ei, la un moment dat te simți neputincios, dar echipa reacționează foarte bine, a avut atitudine, și stadionul a avut rolul lui de entuzisam” a spus Cosmin Vâtcă pentru pagina oficială a grupării de pe malul Târnavei Mari.

Tehnicianul lui ACS Mediaș 2022 crede că meciul a depășit mult nivelul Ligii 3. ”Sibiul a avut multe ocazii, ca și noi, echipele mari trebuie să învețe să și sufere. A fost superb, când câștigi e altă stare de spirit, dar Mihai Ianc face treabă bună și Inter se bate serios la play-off. Ca atmosferă și chiar ca joc a fost un meci de nivel chiar spre Liga 1. Și Sibiul merită la play-off, are echipă foarte bună, care joacă fotbal, cu jucători de primă ligă, vreau să mergem împreună în play-off, acolo este care pe care” a mai afirmat fostul portar al Gazului Metan.

Llullaku a deschis scorul pentru medieșeni în minutul 9 cu un eurogol de la 25 de metri. Inter a întors scorul după reușitele lui Moraru (minutul 20) și și Gondiu (minutul 35). Oaspeții au egalat în minutul 45 prin Avram și la pauză a fost 2-2. Golul victoriei medieșene a fost semnat de E. Neagu în minutul 63.

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