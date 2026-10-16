Astra Film Festival dă startul unei noi ediții sâmbătă, 17 octombrie, cu o gală de deschidere dedicată relației dintre tehnologie, putere și societate. În următoarele trei zile, publicul este invitat la proiecții de film documentar, întâlniri cu realizatori și dezbateri pe teme de actualitate, de la inteligența artificială și efectele tehnologiei până la traume transgeneraționale, război și probleme sociale.

Potrivit echipei de comunicare a festivalului, interesul pentru această ediție este ridicat, iar dezbaterile DocTalk se numără printre cele mai căutate evenimente.

„Ne așteptăm să fie sold-out. Deja mai sunt foarte puține bilete. Ne așteptăm să fie o ediție valoroasă, cu filme documentare atent curatoriate. Cele mai așteptate și vândute sunt dezbaterile DocTalk, unde înregistrăm vânzări record. La o dezbatere, cu o săptămână înainte, toată sala era deja ocupată”, a declarat Oana Ivan, din echipa de comunicare Astra Film.

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Sâmbătă: gala de deschidere și dezbaterea despre inteligența artificială

Gala de deschidere va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00, la Sala Thalia, și va fi prezentată de jurnalista Oana Zamfir, de la Digi FM.

Seara continuă cu DocTalk-ul „Inteligența Artificială – pericol iminent sau schemă de marketing apocaliptică?”, moderat de jurnalistul Florin Negruțiu. La discuție vor participa Ștefan Baghiu și Bogdan Lungu, expert în inteligență artificială.

Dezbaterea își propune să aducă în prim-plan una dintre cele mai importante întrebări ale momentului: cât de mult ne schimbă inteligența artificială viața și cât din discursul despre riscurile sale este justificat?

De la ora 19:30, publicul va putea urmări documentarul „Elon Musk dezvăluit”, în regia lui Andreas Pichler, o producție din Germania, realizată în 2025, cu o durată de 90 de minute.

Filmul deschide discuția despre putere, tehnologie și influența unuia dintre cei mai cunoscuți antreprenori ai lumii. Printre temele de interes se află și riscurile asociate tehnologiilor dezvoltate de companiile lui Elon Musk, inclusiv cele legate de automobilele Tesla și de impactul acestora asupra societății.

Detalii despre eveniment și bilete: https://astrafilm.ro/festival/event/event-57288

Duminică: documentare și dezbatere DocTalk

Programul de duminică propune o selecție variată de documentare și o nouă dezbatere DocTalk, dedicată traumei transgeneraționale.

De la ora 12:00, la Astra Film Cinema, poate fi văzut documentarul „Aici, altundeva”, semnat de Comes Chahbazian, o producție belgiană de 81 de minute.

La ora 14:00, Sala Thalia găzduiește proiecția specială „Recorder: Singuri. Coșmarul fără sfârșit al copiilor abandonați”, realizată de Cristian Delcea, Mihai Voinea și Diana Meseșan. Documentarul, cu o durată de 112 minute, aduce în atenție situația copiilor abandonați și problemele sistemului de protecție.

De la ora 15:00, la Astra Film Cinema, publicul este invitat la „N-am mai simțit de mult o primăvară”, în regia Alexandrei Bidian, o producție Germania–România, cu durata de 91 de minute.

În programul după-amiezii se regăsesc și documentarele „Încheiere”, de Michał Marczak, programat la ora 16:00 la Cinema City 7, și „IMAGO”, de Déni Oumar Pitsaev, programat la ora 17:30 la Astra Film Cinema.

Unul dintre punctele importante ale zilei este DocTalk-ul „Vindecarea traumei transgeneraționale”, programat de la ora 17:00, la Sala Thalia. Discuția îi va aduce împreună pe Ramona Ursu, Andrada Lupșe și Elena Martin și va explora felul în care experiențele dureroase ale generațiilor anterioare pot influența viețile celor de astăzi.

Seara continuă cu mai multe proiecții, printre care „Tehnodiplomație”, de Susanne Kovács, la ora 18:30, la Cinema City 7, și „Dacă porumbeii s-ar preface în aur”, de Pepa Lubojacki, de la ora 20:00, la Sala Thalia.

Tot de la ora 20:00, la Astra Film Cinema, este programat documentarul „Pași în tăcere”, de Fariz Ahmadov, iar la ora 20:30, la Cinema City 7, publicul poate vedea „Păsările războiului”, de Janay Boulos și Abd Alkader Habak.

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Luni: documentare și scurtmetraje

A treia zi aduce în prim-plan documentare despre istorie, nedreptate, comunități și transformările societății.

Programul începe la ora 11:00, la Astra Film Cinema, cu „Încheiere”, documentarul regizat de Michał Marczak, o producție Polonia–Franța, cu durata de 105 minute.

De la ora 15:00, la aceeași sală, este programat „Inundație silențioasă”, de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, o producție Ucraina–Germania, cu durata de 90 de minute.

La ora 15:30, Sala Thalia găzduiește Pachetul DocSchool 1, care include scurtmetrajele „Tot ce ne spunem”, o producție germană din 2026, și „Apartament de vis”, realizat în Spania în 2025.

La Cinema City 5, de la ora 16:00, publicul poate urmări „Vânzarea secretă a evreilor din România”, în regia lui Pierre Goetschel. Documentarul, cu o durată de 60 de minute, abordează un capitol sensibil al istoriei României.

De la ora 18:00, Sala Thalia găzduiește proiecția „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, de Vlad Petri, o producție românească de 80 de minute. În același interval, la Astra Film Cinema, este programat „Varză, cartofi și alți demoni. După 10 ani”, de Șerban Georgescu, cu durata de 95 de minute.

Tot la ora 18:00, la Cinema City 5, poate fi văzut documentarul „Unde tăcerea se aude”, de Gabriela Pena și Picho García, o producție Chile–Spania, cu durata de 109 minute.

Seara continuă la Sala Thalia, de la ora 20:00, cu „Spartane fără inhibiții”, de Maud Mascre, iar la Astra Film Cinema, de la ora 20:30, cu „Confesiunile unei alunițe”, de Mo Tan. Tot de la 20:30, la Cinema City 5, este programat documentarul „Aici, altundeva”.

Un festival despre întrebările prezentului

Prin selecția sa de filme și dezbateri, Astra Film Festival își propune să aducă în fața publicului povești relevante și perspective diferite asupra lumii contemporane. Inteligența artificială, puterea tehnologică, abandonul copiilor, trauma transmisă între generații și memoria istorică sunt doar câteva dintre temele care vor putea fi explorate în primele trei zile ale festivalului.

Interesul crescut pentru evenimentele DocTalk arată că publicul caută nu doar experiența cinematografică, ci și ocazia de a participa la conversații despre subiecte care influențează societatea.

Programul complet și biletele sunt disponibile pe site-ul oficial Astra Film Festival: https://astrafilm.ro/.

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