Pe scurt: Un atac cibernetic a afectat aplicația Bursei de Valori București, expunând date sensibile ale investitorilor. Depozitarul Central a anunțat măsuri de securitate și pași pentru utilizatori.

Bursa de Valori București a fost vizată de un atac cibernetic care a afectat aplicația folosită de investitori pentru tranzacții, potrivit HotNews.ro.

Depozitarul Central, instituția responsabilă cu gestionarea conturilor și tranzacțiilor, a transmis că aplicația este momentan indisponibilă.

Reprezentanții Depozitarului Central au precizat că, în urma atacului, au fost vizualizate date cu caracter personal ale utilizatorilor. Printre informațiile accesate se numără numele și prenumele, adresa, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul IBAN.

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Instituția a subliniat că aceste date nu au fost modificate sau alterate, ci doar vizualizate de către atacatori.

Depozitarul Central a anunțat că a contractat o echipă de specialiști în securitate informatică pentru a gestiona situația și a limita efectele atacului. De asemenea, a fost notificat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) cu privire la incident, pentru a sprijini investigația și a coordona răspunsul la nivel național.

Instituția a transmis un mesaj către investitori și utilizatorii aplicației, recomandându-le să urmeze anumiți pași de precauție. Printre aceștia se numără monitorizarea atentă a conturilor bancare și a corespondenței electronice, precum și schimbarea parolelor folosite pentru accesarea platformei.

Acest incident vine într-un context în care tot mai multe instituții din România și din lume se confruntă cu atacuri informatice care vizează date sensibile. Recent, și alte companii sau instituții au raportat probleme similare, cum ar fi Mega Image, afectată de un atac cibernetic asupra grupului Ahold Delhaize.

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