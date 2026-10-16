Pe scurt: Lucrările la pasajele și viaductele de pe A1 Lugoj–Deva avansează rapid, cu stadii diferite la fiecare structură. Tunelurile au fost deja străpunse complet.

Lucrările la Autostrada A1 Lugoj–Deva, pe secțiunea tunelurilor dintre Margina și Holdea, avansează semnificativ, potrivit Economica.net.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat că la primul pasaj de la kilometrul 48, din zona localității Margina, au fost montate toate cele 64 de grinzi, inclusiv predalele aferente tablierului structurii.

La cel de-al doilea pasaj, cel mai lung din proiect, situat la kilometrul 52+150, stadiul fizic a ajuns la aproximativ 65%. Până în prezent, au fost montate 82 din cele 208 grinzi necesare, conform reprezentanților DRDP Timișoara.

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În ceea ce privește viaductul de la kilometrul 53+471, aflat între cele două tuneluri, toate cele 24 de grinzi și predalele au fost deja montate. În acest moment, se lucrează la armătura plăcii de suprabetonare pe ambele căi ale viaductului.

La viaductul de la kilometrul 55+775, din apropierea localității Holdea, mai sunt de montat 40 de grinzi. În același timp, la pasajul de la kilometrul 56+051, tot din vecinătatea Holdea, toate grinzile au fost puse pe poziție, urmând să fie montate predalele.

DRDP Timișoara a precizat că, în perioada următoare, în funcție de stadiul fiecărei structuri, vor urma lucrările de finalizare a tablierului: armarea, cofrarea și betonarea plăcii de suprabetonare, montarea grinzilor parapet, aplicarea hidroizolației, așternerea straturilor rutiere și echiparea tablierului cu elemente de siguranță rutieră.

Imagini cu stadiul lucrărilor au fost realizate marți, 13 octombrie 2026

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, tunelurile dintre Margina și Holdea au fost străpunse în totalitate.

Acesta a anunțat pe 18 septembrie că Tunelul 2 Margina–Holdea, cu galerii de 1.985 metri și 1.825 metri, este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România.

Cristian Pistol a estimat că, în prima jumătate a anului viitor, circulația pe autostradă va fi posibilă fără întrerupere de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.

Construcția tunelurilor de pe secțiunea Margina–Holdea folosește noua metodă austriacă (NATM), tehnologie utilizată și la tunelurile de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești. Contractul pentru această secțiune lipsă din A1 Lugoj–Deva a fost semnat cu asocierea româno-bosniacă UMB–Euro Asfalt, valoarea contractului fiind de 1,82 miliarde lei fără TVA.

Mai multe detalii despre tunelurile de autostradă din România pot fi găsite în articolul Harta tunelurilor de autostradă din România: Sibiu–Pitești, printre traseele cu cele mai multe galerii subterane.

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