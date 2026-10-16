Pe scurt: Cadeți din întreaga Europă vin la Sibiu pentru o competiție militară cu probe dificile, tehnică modernă și provocări montane.

Prima ediție a Mountain Challenge Competition 2026 va avea loc între 19 și 23 octombrie, în județul Sibiu, reunind 12 echipe de cadeți din nouă țări.

Evenimentul se va desfășura în zonele Săliște, Crinț, Sibiel, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, potrivit AGERPRES, care citează anunțul făcut de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (AFT) pe pagina de Facebook.

Competiția este concepută pentru a testa reziliența, capacitatea de adaptare, spiritul de echipă și aptitudinile de leadership ale viitorilor ofițeri. Scenariul propus de organizatori presupune un mediu operațional cu provocări complexe și situații dinamice, menite să simuleze condițiile reale de pe teren.

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Participanții vor avea de trecut probe care le vor solicita atât limitele fizice, cât și cele mentale. Ei vor trebui să ia decizii sub presiune și să acționeze în echipă, în condiții dificile specifice mediului montan. Organizatorii au anunțat că, pentru realism, concursul va integra tehnică militară modernă, inclusiv autovehicule tactice blindate COBRA II, sisteme aeriene fără pilot (UAS) și elicoptere IAR-330 Puma.

Zonele alese pentru desfășurarea competiției, precum Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, sunt cunoscute pentru dificultatea traseelor montane și pentru condițiile meteo imprevizibile, ceea ce va adăuga un grad suplimentar de dificultate probelor. Participanții vor trebui să demonstreze nu doar abilități fizice, ci și capacitatea de a se adapta rapid la schimbările de situație.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a subliniat că evenimentul urmărește să consolideze deprinderile de lucru în echipă și să dezvolte leadershipul în rândul cadeților, pregătindu-i pentru provocările carierei militare. Competiția are și o importantă componentă internațională, aducând laolaltă tineri din nouă țări europene, care vor avea ocazia să colaboreze și să se cunoască în contextul unor activități cu grad ridicat de dificultate.

Pe lângă probele de rezistență și orientare, evenimentul va oferi și oportunitatea de a lucra cu echipamente de ultimă generație, ceea ce reprezintă un avantaj pentru formarea viitorilor ofițeri. Organizatorii au precizat că integrarea tehnicii moderne este esențială pentru a crea un cadru cât mai apropiat de realitatea operațională actuală.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu are o tradiție în organizarea de activități internaționale dedicate cadeților, iar această competiție se adaugă seriei de proiecte care urmăresc dezvoltarea profesională și personală a tinerilor militari. În trecut, cadeții AFT au obținut rezultate remarcabile la alte competiții, precum Campionatul Militar de Judo.

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