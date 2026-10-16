Pe scurt: Accidentul de pe autostrada A1 din Arad a implicat cinci vehicule și 12 persoane. Șapte victime au ajuns la spital, iar poliția investighează cauzele.

Un accident în lanț s-a produs în noaptea de joi spre vineri, între 15 și 16 octombrie 2026, pe autostrada A1, în județul Arad.

Potrivit AGERPRES, în coliziune au fost implicate cinci autovehicule: trei autoturisme și două autoutilitare, în care se aflau în total 12 persoane.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad a transmis că la fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. În urma accidentului, șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

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Reprezentanții ISU Arad au precizat că printre victime nu se află minori

Reprezentanții ISU Arad au precizat că printre victime nu se află minori. Celelalte cinci persoane implicate în accident nu au necesitat transport la spital, fiind evaluate la fața locului de echipajele medicale.

Accidentul a dus la blocarea temporară a traficului pe autostrada A1, în zona în care s-a produs coliziunea. Autoritățile au acționat pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul și cauzele care au dus la producerea acestuia. Nu au fost oferite detalii suplimentare privind starea de sănătate a victimelor sau identitatea acestora.

Evenimente similare au avut loc și în alte zone din țară, cum ar fi accidentul în lanț de pe autostrada la Cristian, unde mai multe persoane au fost rănite.

FOTO https://www.criticarad.ro/

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