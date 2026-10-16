Cel mai mare concurs de rottweileri organizat vreodată în județul Sibiu: câini din 5 țări se întrec la Șura Mare / foto

Șura Mare devine sâmbătă, 17 octombrie, locul de întâlnire al unora dintre cei mai frumoși rottweileri din Europa. Nu mai puțin de 90 de câini din România, Serbia, Germania, Bulgaria și Ungaria au fost înscriși la „Romania Klub Winner 2026”, cel mai mare concurs dedicat acestei rase organizat vreodată în județul Sibiu. Doar doi dintre concurenți sunt din Sibiu, iar miza este una importantă: titlul de cel mai frumos exemplar al competiției. Evenimentul este organizat de Danubius Rottweiler Klub, sub coordonarea sibianului Alin Șoroștinean, proprietarul unei femele de rottweiler premiate la nivel internațional.

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 10:00, terenul de fotbal din Șura Mare, situat de-a lungul DN14, va găzdui o competiție canină de amploare. Nouăzeci de rottweileri vor intra în ring pentru a fi evaluați de un arbitru din Germania și pentru a câștiga titlurile puse în joc la „Romania Klub Winner 2026”.

Competiția aduce laolaltă crescători și proprietari de câini din cinci țări: România, Serbia, Germania, Bulgaria și Ungaria. Deși evenimentul se desfășoară în județul Sibiu, doar două dintre exemplarele înscrise provin din Sibiu.

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Alin Șoroștinean, organizatorul competiției, spune că numărul mare de participanți reprezintă o premieră pentru județ.

„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să aducem la Șura Mare 90 de rottweileri din cinci țări. Este cel mai mare concurs dedicat acestei rase organizat vreodată în județul Sibiu, iar pentru noi este o realizare importantă. Avem participanți din România, Serbia, Germania, Bulgaria și Ungaria, iar toți vin cu același obiectiv: să câștige. Ne așteptăm la o competiție foarte disputată, cu exemplare valoroase, și ne dorim ca acest eveniment să devină unul de referință pentru iubitorii rasei rottweiler”, a declarat Alin Șoroștinean.

De la pui de câteva luni până la veterani. Un arbitru din Germania va decide câștigătorii

În ring vor intra câini de toate vârstele, de la pui aflați la primele experiențe competiționale până la rottweileri veterani, trecuți de opt ani.

Exemplarele vor fi evaluate în funcție de caracteristicile rasei, conformația corporală, proporții, mișcare și modul în care se prezintă în ring.

Arbitrajul va fi asigurat de Werner Walter, din Germania, iar organizatorii au pregătit 30 de premii, oferite cu sprijinul unui sponsor de hrană pentru animale.

Vor fi recompensați cei mai buni pui, juniori, masculi, femele și veterani. Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei va fi desemnarea celui mai bun exemplar al expoziției.

Sibianul care organizează concursul deține o femelă de rottweiler premiată internațional. De ce Arra nu intră în ring

În spatele organizării evenimentului se află Alin Șoroștinean, un pasionat al rasei rottweiler, cunoscut pentru rezultatele obținute cu femela sa, Arra vd Crossener Ranch.

La numai doi ani și jumătate, Arra are deja un palmares important. Anul trecut, a câștigat în Germania titlul Ausland Junior Siegerin, iar în această vară a devenit vicecampioană mondială la categoria femele mature.

Provine din doi părinți campioni mondiali, iar performanțele sale au atras atenția crescătorilor și pasionaților de rottweileri.

Deși competiția are loc aproape de casă, Arra nu se va număra printre cei 90 de participanți. Motivul este legat de regulament: organizatorii nu își pot înscrie propriii câini în concurs.

Astfel, Alin Șoroștinean va urmări de această dată competiția din postura de organizator, nu de proprietar al unui câine concurent.

O zi dedicată iubitorilor de rottweileri, la câțiva kilometri de Sibiu

Expoziția „Romania Klub Winner 2026” va începe sâmbătă, la ora 10:00, pe terenul de fotbal din Șura Mare, de-a lungul DN14.

Pe parcursul zilei, cei 90 de rottweileri vor fi prezentați și evaluați în ring, în funcție de categoria de vârstă și sex.

Pentru proprietarii veniți din cele cinci țări, competiția reprezintă ocazia de a obține un titlu important pentru exemplarele lor. Pentru publicul din Sibiu, evenimentul oferă posibilitatea de a vedea într-un singur loc zeci de rottweileri, de la pui până la câini cu experiență în competițiile internaționale.

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