Pe scurt: Panouri solare pentru spitale și Muzeul ASTRA: CJ Sibiu vrea să reducă factura la energie și emisiile de CO₂ cu un proiect de peste 10 milioane lei.

Consilierii județeni vor vota, vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare, un proiect major de investiții în sisteme fotovoltaice cu stocare integrată pentru autoconsum pe mai multe clădiri publice din județ. Potrivit documentației publicate de CJ Sibiu, proiectul va fi depus spre finanțare prin Fondul pentru modernizare și vizează reducerea consumului de energie electrică din rețea, precum și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Inițiativa, aflată pe punctul 2 al ordinii de zi a ședinței extraordinare, prevede instalarea unei capacități totale de 1,614475 MW de producere a energiei din surse solare, cu stocare integrată de 5,061 MWh. Proiectul va acoperi patru clădiri publice importante: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie Sibiu și Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Valoarea totală a investiției se ridică la 10.464.366,66 lei (inclusiv TVA), din care cheltuielile eligibile sunt de 9.389.342,84 lei, iar cele neeligibile de 1.075.023,82 lei. Contribuția proprie a județului Sibiu va acoperi aceste cheltuieli neeligibile. Pentru implementarea proiectului, Consiliul Județean va asigura și eventualele costuri suplimentare neeligibile sau conexe care pot apărea pe durata derulării investiției, din bugetul local.

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Conform documentației tehnico-economice întocmite de EXPERT ENERGY S.R.L., proiectul presupune montarea a 2.507 panouri fotovoltaice. Se estimează că, odată puse în funcțiune, aceste sisteme vor genera o producție totală de 39.487,34 MWh de energie electrică din surse regenerabile pe perioada de referință a proiectului. De asemenea, reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră este calculată la 1.161,92 tone CO₂ echivalent pe an.

Proiectul urmărește să crească gradul de utilizare a energiei din surse regenerabile și să eficientizeze consumul energetic la nivelul instituțiilor publice din județ. Potrivit raportului de specialitate, promovarea acestei investiții este determinată de necesitatea reducerii cheltuielilor cu energia electrică și de oportunitatea accesării finanțării nerambursabile prin Fondul pentru modernizare.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, este împuternicită să semneze toate actele necesare implementării proiectului și contractul de finanțare, dacă acesta va fi aprobat. Direcția Strategii și Proiecte – Serviciul Managementul Proiectelor va gestiona implementarea.

Ședința extraordinară în care va fi supus la vot acest proiect are loc vineri, 16 octombrie 2026, iar ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean Sibiu. Documentația completă, inclusiv anexele tehnice, poate fi consultată online.

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