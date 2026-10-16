Co-Aprozar în locul păcănelelor de pe Mihai Viteazu: 75 de agricultori își vând direct produsele și abia fac față cererii / foto video

Mirosul puternic de cimbru uscat a luat locul zgomotului aparatelor de jocuri de noroc într-un spațiu de la parterul unui bloc din Sibiu. Aici, 75 de agricultori din județul Giurgiu au deschis un aprozar pentru a-și vinde legumele direct cumpărătorilor, fără intermediari. Produsele sunt aduse zilnic, unele fiind culese cu doar o zi înainte, iar rafturile se golesc atât de repede încât producătorii au parcat un camion în fața magazinului pentru a completa permanent marfa. Sibienii sunt încântați de schimbare și spun că găsesc legume proaspete la prețuri mai bune decât în piață.

Imediat ce intri în încăperea de la parterul blocului, te întâmpină un miros puternic de cimbru uscat. În lăzi sunt roșii, gogoșari, conopidă, ridichi și legături de ceapă verde. Clienții își aleg legumele, întreabă de prețuri și pleacă acasă cu sacoșele pline.

Cu puțin timp în urmă, în același spațiu de pe strada Mihai Viteazu funcționa un salon de jocuri de noroc. Acum, aparatele au dispărut, iar locul lor a fost luat de un aprozar deschis de cooperativa Agrostar, care reunește 75 de producători agricoli din Giurgiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Co-Aprozar în locul păcănelelor de pe Mihai Viteazu: 75 de agricultori își vând direct produsele și abia fac față cererii — VIDEO

Pentru agricultori, magazinul reprezintă o încercare de a-și vinde recoltele fără să mai depindă de intermediari. Pentru locuitorii cartierului, schimbarea înseamnă un loc de unde își pot cumpăra legumele pentru masa de zi cu zi.

Sibienii preferă legumele direct de la producători. „În piață sunt mulți samsari”

Deși în apropiere se află o piață agroalimentară, unii cumpărători spun că preferă noul aprozar datorită prețurilor și prospețimii produselor.

„Am cumpărat pentru necesarul meu de săptămâna asta niște roșii, niște gogoșari, ridichi, ceapă verde, la prețuri excepționale”, povestește o sibiancă.

Întrebată de ce a ales magazinul, deși are o piață la mai puțin de un kilometru, femeia a răspuns fără ezitare.

„Pentru că piața este, să zic eu, populată mai mult de samsari, cu marfă foarte scumpă”, a spus aceasta.

Legumele provin de la membrii cooperativei, care cultivă în câmp, în solarii și în sere încălzite. Produsele ajung zilnic la Sibiu, iar unele sunt recoltate cu numai o zi înainte de a fi puse în vânzare.

În fața magazinului este parcat un camion cu marfă. Cum rafturile se golesc repede, angajații aduc alte lăzi și completează produsele pe parcursul zilei.

„Tot păcănele o să deschideți și voi?” Vecinii nu credeau că în locul jocurilor de noroc va apărea un aprozar

Transformarea spațiului a fost primită cu surprindere de locuitorii din zonă. Unii au fost sceptici chiar și atunci când agricultorii le-au spus că vor deschide un magazin de legume.

Alexandru Ristici, unul dintre membrii fondatori ai cooperativei Agrostar, povestește că vestea a stârnit reacții neașteptate.

„Oamenii au fost foarte bucuroși când au auzit că deschidem aprozar, iar unele doamne nu ne-au crezut că deschidem aprozar și chiar ne-au întrebat puțin așa, răspicat: «Hai, mă? Voi ce o să deschideți? Tot păcănele o să deschideți și voi?»”, a declarat Alexandru Ristici.

Între timp, neîncrederea a fost înlocuită de curiozitate, iar unii vecini au devenit clienți fideli.

O femeie care locuiește în apropiere spune că intră aproape în fiecare zi să cumpere câte ceva.

„Este mult mai bine. În fiecare zi intrăm aici și cumpărăm câte ceva. Azi, ceapă și conopidă, ieri, dovlecei”, a povestit sibianca.

Alți cumpărători spun că nici nu ar fi intrat în fostul salon de jocuri de noroc, dar acum revin pentru legume.

„La jocuri de noroc nu am fost și nici nu aș vrea. La aprozar am venit! A doua oară”, a spus o altă clientă.

75 de agricultori încearcă să-și vândă singuri recoltele. Cum au ajuns tocmai la Sibiu

În spatele aprozarului se află o problemă cu care se confruntă numeroși producători agricoli: găsirea unor piețe de desfacere pentru marfa pe care o cultivă.

Pentru cei 75 de membri ai cooperativei Agrostar, producția de legume este doar o parte a muncii. După recoltare, trebuie să găsească și cumpărători, într-un timp cât mai scurt, astfel încât produsele să nu se degradeze și să nu rămână nevândute.

Deschiderea unui magazin propriu le permite să ajungă direct la consumatori și să reducă dependența de intermediari.

Interesant este că ideea de a deschide primul aprozar tocmai la Sibiu nu a pornit dintr-un plan de extindere pregătit de multă vreme, ci din discuțiile cu niște prieteni.

„Primul magazin pe care l-am deschis în Sibiu l-am deschis la recomandarea prietenilor. Avem un prieten care are o cabană și ne cazăm mereu la el și, stând de vorbă cu ce ne ocupăm, ce facem, el ne-a recomandat să deschidem aici, în Sibiu, că nu există niciun aprozar în Sibiu”, a explicat Alexandru Ristici.

Întrebat cum se explică această afirmație, având în vedere că în oraș funcționează deja aprozare, agricultorul a făcut o precizare.

„Există, dar nu este direct de la producător”, a spus acesta.

Au investit 20.000 de euro și vor să mai deschidă magazine în Sibiu

Cooperativa a investit aproximativ 20.000 de euro în amenajarea aprozarului de pe strada Mihai Viteazu. Agricultorii vor să extindă rețeaua și iau în calcul deschiderea altor două sau trei magazine în oraș.

Pentru producătorii din Giurgiu, fiecare nou punct de vânzare ar însemna mai multe șanse să-și valorifice recoltele și să aibă cumpărători constanți.

Deocamdată, marfa este adusă zilnic la Sibiu, iar camionul parcat în fața aprozarului îi ajută să țină pasul cu cererea.

În fostul spațiu al păcănelelor, schimbarea se vede acum de la o zi la alta: lăzile cu legume se golesc, sunt umplute din nou, iar clienții revin după produse proaspete. Pentru agricultori, fiecare sacoșă care pleacă din magazin înseamnă încă o parte din recoltă vândută direct, fără intermediari.

Comentarii