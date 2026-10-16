Pe scurt: Cazurile de abuz sexual asupra copiilor s-au dublat într-un an, iar România are doar un centru Barnahus funcțional. Salvați Copiii cere acțiuni rapide pentru protejarea minorilor.

Peste 50.000 de sesizări privind materiale de abuz sexual asupra copiilor au fost înregistrate în România în 2025, de peste două ori mai multe decât în anul precedent.

În același timp, autoritățile au în evidență 1.712 copii victime ale abuzului sexual. În județul Sibiu, sute de situații privind diferite forme de abuz asupra minorilor au fost instrumentate în ultimul an pentru care există date publice detaliate.

Linia de raportare Esc_ABUZ a primit în 2025 peste 50.000 de sesizări privind materiale de abuz sexual asupra copiilor, comparativ cu 19.369 în 2024. În același an, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din țară au înregistrat 20.403 cazuri de abuz, neglijare sau exploatare, dintre care 1.712 au fost cazuri de abuz sexual.

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Dintre victimele abuzului sexual, 1.536 au fost fete și 176 băieți. Cifrele reprezintă doar situațiile ajunse în evidențele instituțiilor și nu reflectă întreaga amploare a fenomenului.

Sute de cazuri privind copii din județul Sibiu

La nivelul județului Sibiu, datele oficiale disponibile pentru 2024 arată că Compartimentul Telefonul Copilului și al Familiei din cadrul DGASPC Sibiu a instrumentat 494 de cazuri care au vizat 725 de copii, pentru diferite forme de abuz, inclusiv fizic, emoțional și sexual.

Dintre cele 494 de sesizări, 93 au fost confirmate. Pentru 21 de copii a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție specială, în timp ce 704 au rămas în familie.

Separat, Compartimentul de intervenție pentru situații de abuz, neglijare, exploatare, trafic și migrație a instrumentat alte 440 de sesizări privind 628 de copii. Dintre acestea, 156 au fost confirmate, iar pentru 26 de copii a fost instituită o măsură de protecție specială.

Datele disponibile nu arată însă separat câte dintre aceste cazuri din județul Sibiu au vizat strict abuzuri sexuale.

DGASPC Sibiu se numără și printre cele 26 de direcții din țară care au participat, în luna octombrie, la seminariile regionale organizate pentru extinderea modelului Barnahus, destinat copiilor victime ale formelor grave de violență.

România are un singur centru Barnahus funcțional

În România funcționează în prezent un singur centru Barnahus, deschis în București, deși strategia națională prevede dezvoltarea unei rețele de nouă astfel de centre până în 2027.

Modelul Barnahus urmărește ca un copil care a trecut printr-un abuz să nu fie obligat să își repete povestea în fața mai multor instituții și specialiști. Protecția copilului, poliția, procurorii, medicii și psihologii lucrează într-un cadru comun, adaptat minorilor.

În sistemul actual, unui copil i se poate cere să relateze experiența traumatică de cel puțin șase ori și, în unele situații, de peste zece ori. Repetarea relatării poate produce o nouă traumă victimei.

„Pentru un copil care a trecut prin forme de violență greu de descris, fiecare întâlnire cu un adult sau cu o instituție poate însemna un pas spre vindecare ori o nouă suferință”, a transmis Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

25 de DGASPC-uri nu au cameră de audiere

O centralizare realizată la nivel național arată că 25 dintre cele 47 de DGASPC-uri nu dispun de cameră de audiere pentru copii, iar 21 au astfel de spații, unul dintre acestea fiind menționat ca nefuncțional.

Simpla existență a unei camere de audiere nu înseamnă însă existența unui centru Barnahus. Un astfel de centru presupune personal specializat, proceduri comune între instituții, servicii medicale și psihologice și finanțare pentru funcționarea permanentă.

La seminariile regionale desfășurate la București, Târgu Mureș și Iași au participat peste 115 specialiști din protecția copilului, poliție, parchete și servicii de sănătate. Reprezentanții DGASPC Sibiu s-au numărat printre participanții implicați în discuțiile privind extinderea modelului la nivel național.

Autoritățile sunt chemate să stabilească un calendar concret pentru dezvoltarea celor nouă centre asumate până în 2027 și să asigure finanțarea personalului și serviciilor necesare, astfel încât copiii victime ale abuzurilor să poată beneficia de protecție, audiere adaptată și sprijin pentru recuperare.

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