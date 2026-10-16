Un cuplu româno-polonez a deschis la Bradu, între Sibiu și Avrig, service-ul auto-moto D-GAZ, primul pas dintr-un proiect care vizează și o cafenea, un magazin și un camping pentru motocicliști.

Alin Gabriel Enachi și soția sa, Katarzyna, au ales zona Sibiului după mai bine de 27 de ani petrecuți de el în străinătate, în special în Anglia, Danemarca și Germania. Atelierul funcționează deja, iar celelalte planuri, de la cafenea la evenimente auto-moto, sunt în etapa de proiect.

Un proiect de familie, născut din experiența acumulată în Europa

Alin a activat în managementul proiectelor de construcții industriale de mare amploare, inclusiv în industria farmaceutică și în sectorul centrelor de date. Experiența din medii internaționale, unde organizarea, responsabilitatea și respectarea standardelor sunt esențiale, a influențat felul în care cei doi vor să dezvolte D-GAZ.

Motivația este și una personală: dorința de a construi ceva durabil în România, un loc în care oamenii să se simtă bineveniți și să revină cu plăcere. Pentru familia Enachi, D-GAZ nu este doar o investiție, ci începutul unui proiect care îmbină pasiunea pentru automobile și motociclete cu ospitalitatea, natura și spiritul comunitar.

În fața halei D-GAZ din Bradu. Foto: D-GAZ

De unde vine numele D-GAZ

Numele a fost ales să fie simplu și ușor de reținut. În limba română, trimite la expresia „Dă-i gaz!”, asociată cu accelerația și pasiunea pentru motoare, iar în același timp face aluzie la termenul american „gas”, din cultura auto americană.

Familia vrea ca D-GAZ să devină, în timp, un brand care să reunească service-ul auto-moto, cafeneaua, magazinul, campingul și evenimentele comunității.

Service-ul D-GAZ este deja deschis

Primul pas a fost amenajarea unui atelier auto-moto în hala industrială portocalie din Bradu, ușor de recunoscut după bannerul D-GAZ. Atelierul are trei elevatoare auto, echipamente de diagnoză, scule profesionale și utilaje pentru servicii de anvelope.

Sediul D-GAZ, în hala portocalie din Bradu, între Sibiu și Avrig. Foto: D-GAZ

Interiorul atelierului D-GAZ din Bradu. Foto: D-GAZ

Printre serviciile oferite se numără:

diagnoză computerizată și identificarea defecțiunilor

revizii periodice, schimburi de ulei și filtre

reparații mecanice generale

întreținerea și repararea sistemelor de frânare

reparații ale suspensiei și direcției

servicii pentru anvelope, montaj și echilibrare

verificări și înlocuiri de baterii

întreținere și reparații pentru motociclete

servicii pentru autoturisme și autovehicule comerciale ușoare

verificări și lucrări pentru sistemele de climatizare

În funcție de natura intervenției și de dotările necesare, atelierul poate evalua și solicitări pentru alte categorii de vehicule. D-GAZ vrea să dezvolte și colaborări cu firme locale pentru întreținerea flotelor auto, pe baza comunicării, a planificării și a unor servicii responsabile.

Elevatoarele auto și zona de scule din atelier. Foto: D-GAZ

Experiență tehnică adusă din Germania

Un rol important în activitatea atelierului îl are Lucian Madar, mecanicul rezident și partenerul de colaborare al D-GAZ. Lucian a lucrat în Germania pentru un important producător german de automobile, într-un mediu cu standarde tehnice ridicate, disciplină și atenție la detalii.

Colaborarea dintre familia Enachi și Lucian Madar îmbină experiența de organizare și management cu experiența practică din mecanica auto. Scopul este un atelier în care profesionalismul, responsabilitatea și respectul pentru client să fie regula, nu excepția.

Lucrări la roți în atelierul D-GAZ, unde se fac și montaj și echilibrare de anvelope. Foto: D-GAZ

Clientul înaintea câștigului rapid

Experiențele din Anglia, Danemarca, Franța și Irlanda au influențat viziunea familiei asupra serviciilor oferite publicului. La D-GAZ, proprietarii de vehicule trebuie să știe ce se întâmplă cu mașina sau motocicleta lor, de aceea atelierul pune accent pe actualizări în timpul lucrărilor, pe comunicarea problemelor găsite și pe explicarea intervențiilor necesare.

Clientul trebuie să înțeleagă ce se repară, de ce este necesară intervenția și cât costă, înainte de orice lucrare suplimentară. Principiul este simplu: o relație de încredere și un client mulțumit valorează mai mult decât un câștig obținut rapid.

Echipa poate comunica în română, engleză, germană și poloneză, un avantaj pentru clienții locali și pentru vizitatorii străini.

Mașina de montat anvelope din atelier. Foto: D-GAZ

Lucrări de mecanică generală în atelier. Foto: D-GAZ

Cafenea și magazin, în plan

Deși service-ul este activitatea principală în această etapă, familia Enachi vrea să amenajeze D-GAZ Caffè & Shop, un spațiu care să combine o cafenea cu un mic magazin pentru pasionații de automobile și motociclete. Conceptul prevede o atmosferă relaxată, inspirată de cultura auto-moto, în care clienții service-ului, motocicliștii și vizitatorii să poată bea o cafea și să petreacă timp împreună.

Magazinul ar urma să includă tricouri, hanorace, șepci, jachete și alte produse personalizate sub marca D-GAZ, iar în timp, colecții dedicate evenimentelor organizate la Bradu. Cafeneaua și magazinul sunt în etapa de planificare și vor fi lansate ulterior.

Camping pentru motocicliști, corturi și autorulote

Terenul de aproximativ 12.000 de metri pătrați permite dezvoltarea unei zone de camping pentru motocicliști, turiști cu cortul, autorulote și campervan-uri, aproape de Sibiu și de traseele turistice din Transilvania.

Ideea este ca D-GAZ să devină punct de oprire pentru motocicliștii care traversează România, pentru grupurile auto-moto și pentru turiști, cu servicii pentru vehicule și, în viitor, cu facilități de odihnă și socializare. Campingul ar urma să fie amenajat etapizat, cu infrastructura necesară și cu respectarea cerințelor de autorizare.

Intervenție la motorul unui utilitar, în atelierul D-GAZ. Foto: D-GAZ

O livadă cu priveliști spre munți

De pe terenul D-GAZ se văd munții, iar spațiul verde și livada contribuie la atmosfera pe care familia vrea să o creeze. Pe proprietate sunt meri, pruni, gutui și viță-de-vie.

În viitor, fructele ar putea fi valorificate prin produse inspirate din tradițiile locale: cidru din mere, preparate din gutui și struguri și, acolo unde legislația și autorizările permit, produse tradiționale precum pălinca din prune. Vizitatorii ar putea bea o cafea cu vedere spre munți, s-ar putea relaxa în livadă sau ar putea participa la întâlniri într-un cadru diferit de cel al unui service tradițional.

Evenimente în fiecare anotimp, de la Cars & Coffee la Crăciun

Familia Enachi își propune un calendar de evenimente pe tot parcursul anului. Primăvara, spațiul ar putea găzdui deschiderea sezonului moto, întâlniri ale cluburilor auto și moto, evenimente Cars & Coffee și reuniuni ale pasionaților de vehicule clasice. Vara, planurile includ întâlniri în aer liber, seri cu muzică live (rock și blues), DJ, evenimente pentru familii, expoziții de automobile și motociclete și activități pentru turiști.

Toamna, familia vrea evenimente tematice de octombrie, întâlniri de închidere a sezonului, petreceri de Halloween, expoziții și târguri de sezon. Iarna, ideile includ târguri de Crăciun, întâlniri festive, activități pentru copii și familii și evenimente de sfârșit de an.

Pe termen lung, familia se gândește și la târguri de produse artizanale, piețe de weekend, întâlniri ale pasionaților de off-road și ATV-uri, seri tematice și evenimente pentru diferite generații, precum și la o zonă de socializare pe acoperiș, cu spațiu interior vitrat, terasă, muzică și priveliști spre munți. Toate acestea sunt planuri de viitor, care depind de dezvoltarea infrastructurii, de autorizări și de interesul comunității.

Punct de oprire pentru evenimentele auto-moto din Sibiu

Familia Enachi vrea ca D-GAZ să devină, în timp, loc de oprire pentru participanții la evenimentele auto-moto organizate în Sibiu și în împrejurimi. Și-ar dori colaborări cu comunitățile și evenimentele dedicate motocicliștilor, automobilelor clasice, raliurilor, tururilor organizate și competițiilor off-road.

Zona Sibiului găzduiește evenimente cunoscute, precum Red Bull Romaniacs, dar și întâlniri ale pasionaților de vehicule istorice și tururi auto-moto. D-GAZ vrea să ofere un spațiu în care grupurile să facă o pauză, să socializeze și să primească sprijin tehnic atunci când este nevoie. Cluburile auto-moto, organizatorii de evenimente și companiile interesate de colaborări sunt invitate să ia legătura cu echipa D-GAZ.

Un proiect care are nevoie de comunitate pentru a crește

Pentru Alin și Katarzyna Enachi, D-GAZ este un proiect de familie pe termen lung, care nu poate fi realizat peste noapte. Prioritatea actuală este un service de încredere, clienți mulțumiți și o reputație construită pe calitatea lucrărilor și pe respectul față de oameni.

Ambiția este ca, în anii următori, D-GAZ să fie un loc în care oamenii vin pentru servicii auto de calitate, dar revin și pentru atmosferă, prieteni, muzică și experiențe comune, indiferent de naționalitate, vârstă sau tipul vehiculului pe care îl conduc.

Atelierul primește autoturisme și autovehicule comerciale ușoare. Foto: D-GAZ

D-GAZ Service Auto-Moto – Bradu, Sibiu

Service-ul este deschis pentru programări și solicitări de diagnoză, întreținere și reparații.

Locație: Bradu, județul Sibiu, între Sibiu și Avrig

Bradu, județul Sibiu, între Sibiu și Avrig Telefon service: 0756 433 820

0756 433 820 Telefon firmă: 0755 113 362

0755 113 362 E-mail: Dgazmotorcycles2024@gmail.com

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