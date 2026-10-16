Pe scurt: Tariful de depozitare a deșeurilor municipale din județul Sibiu ar putea crește cu 5,78% din 2027, dacă proiectul va fi aprobat în ședința extraordinară a Consiliului Județean.

Consiliul Județean Sibiu va dezbate vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 12:00, un proiect de hotărâre care vizează ajustarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor municipale în județul Sibiu.

Potrivit documentului publicat pe site-ul instituției, proiectul prevede mandatarea președintelui Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, să voteze favorabil în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu pentru această modificare.

Conform proiectului, tariful actual de 146,73 lei/tonă fără TVA pentru depozitarea deșeurilor reziduale urmează să fie majorat la 155,21 lei/tonă fără TVA, ceea ce reprezintă o creștere de 5,78%. Ajustarea se bazează pe indicele prețurilor de consum total de 105,80% pentru perioada septembrie 2025 – august 2026, iar noul tarif ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

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Inițiativa vine ca urmare a solicitării operatorului

Inițiativa vine ca urmare a solicitării operatorului S.C. Tracon S.R.L., care a transmis către ADI ECO Sibiu o cerere de ajustare a tarifului, însoțită de fișa de fundamentare. Cantitatea de deșeu avută în vedere pentru fundamentarea tarifului este de 114.177 tone, potrivit documentelor oficiale. Operatorul a argumentat necesitatea creșterii prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total, fără modificarea cantității programate față de anii anteriori.

Solicitarea de ajustare a tarifului a fost transmisă de operator la data de 14 septembrie 2026 și a fost înregistrată la ADI ECO Sibiu sub numărul 964/14.09.2026. Ulterior, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu a solicitat Consiliului Județean Sibiu inițierea unei hotărâri pentru acordarea unui mandat special reprezentantului județului în Adunarea Generală, astfel încât să poată fi exercitat votul favorabil pentru noul tarif.

Potrivit documentului oficial, ajustarea tarifului respectă prevederile legale, inclusiv Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare. Modificarea poate fi făcută o singură dată pe an, cu intrare în vigoare la 1 ianuarie a anului următor aprobării.

Implementarea acestei hotărâri va reveni Direcției Tehnice, Investiții și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Sibiu, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de președintele Daniela Cîmpean și va fi supus votului consilierilor județeni la începutul ședinței extraordinare de vineri.

Și Consiliul Local Sibiu a aprobat majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor, cu aplicare de la 1 ianuarie 2027.

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