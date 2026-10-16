Derby total pe Municipal: Mediașul a bătut din nou pe Inter Sibiu / video foto

După un meci spectaculos pe ”Municipal”, ACS Mediaș s-a impus cu 3-2 în derby-ul județen cu Inter.

Circa 1200 de spectatori au venit pe ”Municipal” și a fost atmosferă de meci mare la derby-ul județean de Liga 3 dintre Sibiu și Mediaș, disputat pe nocturnă.

Foto: Lorand Csiszer

Mediașul s-a temut mult de startul de meci, după evoluțiile modeste din primele reprize, dar acum, pe ”Municipal”, a păut că schimbă macazul.

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Foto: Lorand Csiszer

După 9 minute, medieșenii au lovit letal, Azdren Llullaku reușind un gol spectaculos, șut de la 27 de metri, direct la vinclul porții sibiene.

Foto: Lorand Csiszer

Golurile superbe au contiuat pe Municipal și în minutul 20, Inter restabilește egalitatea prin Matei Moraru, șut cu boltă din unghi închis.

Mediașul revine în atac și are ocazie mare, o lovitură de cap care a trecut puțin peste poarta gazdelor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Derby total pe Municipal: Mediașul a bătut din nou pe Inter Sibiu — VIDEO

Inter trece în avantaj în minutul 35, după o acțiune în flancul stâng, medieșenii au blocat o cascadă de șuturi, dar Gheorghe Gondiu a reușit până la urmă să înscrie din 8 metri.

Foto: Iulia Boar

Imediat, tot Gondiu putea finaliza după o contră în sperioritate a sibienilor, dar reluarea sa din colțul careului de 6 metri a trecut pe lângă. Partida de pe ”Municipal” se încinge, medieșeanul Frîncu intră în careu, dar trage în transversală!

Foto: Lorand Csiszer

Juniorul Interului, S. Ritivoi a fost la un pas de al doilea galben, dar arbitrul a preferat să rupă echilibrul numeric. Înainte de pauză, după un corner, Mediașul egalează prin Cristi Avram și la pauză se intră cu un rezultat echitabil, 2-2.

Foto: Lorand Csiszer

La pauză, fiecare antrenor a făcut câte o modificare. Mediașul are prima șansă în repriza secundă, dar Llullaku ratează șutul din 8 metri, după incursiunea lui Maxim.

Foto: Lorand Csiszer

Inter e din ce în ce mai periculoasă, portarul Mediașului, Feșteu scoate de la vinclu un șut din lovitură liberă de la 23 de metri.

Foto: Iuia Boar

Imediat, în minutul 63, Ed. Neagu înscrie pentru oaspeți cu o reluare din metri, fază la care Bejan a respins mingea după ce trecuse linia porții.

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▶ Vezi pagina acestui video: Derby total pe Municipal: Mediașul a bătut din nou pe Inter Sibiu — VIDEO 2

Impinși de public, sibienii au presat tot mai mult în atac, dar fără luciditate în preajma careului advers. Portarul echipei de pe malul Târnavei Mari, Feșteu a mai bifat o intervenție salutară la o minge grea.

Foto: Lorand Csiszer

De la tribuna oficială, antrenorul care ajută Interul, Mircea Rednic a sperat în zadar că sibienii vor răsturna rezultatul. Echipa mai experimentată, Mediașul a gestionat bine finalul de joc.

În prelungiri, Inter putea da lovitura, Mitran a șutat cu efect de la 20 de metri, dar mingea a lovit transversala!

S-a terminat 3-2 pentru Mediaș, iar la final au fost scântei pe teren. Mediașul are 7 victorii din tot atâtea jocuri contra Interului și este ”nașul” sibienilor.

ACS Mediaș are cinci victorii consecutive și își consolidează locul 2 în serie, având 20 de puncte, la doar trei puncte în spatele liderului Corona. Inter este pe 5, cu 15 puncte, dar lupta pentru play-off continuă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Derby total pe Municipal: Mediașul a bătut din nou pe Inter Sibiu — VIDEO 3

INTER SIBIU: Bărbat – Stoica, Bejan, R. Uțiu (Mitran 72) – P. Toader (Florea 81), Neamțiu, Moraru (Bârză 72), Taifas – Ritivoi (R. Stoia 46), Gondiu (Bărculeț 65), Rotar. Antrenor: Mihai Ianc

ACS MEDIAȘ 2022: Feșteu – Gurei (Pajco 46), Core, Avram, Maxim – Frîncu, Sg. Luca (P. Stan 81), Negrean, Hăjmășan (Orlandea 65) – Llullaku (Streinu 65), Ed. Neagu. Antrenor: Cosmin Vâtcă

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