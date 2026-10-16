Vino în ATAC Sibiu și descoperă „Căsuțe pentru căsuțe”, un proiect de solidaritate realizat de Auchan România în parteneriat cu Habitat for Humanity, care susține construirea a 10 locuințe pentru familii aflate în situații de vulnerabilitate. Locuințele vor fi construite în perioada 2026-2027, în două localități din județele Bacău și Prahova.

O căsuță de jucărie pentru tine. Un acasă pentru o familie!

Tu construiești un acoperiș de jucărie alături de cei dragi, iar 10 familii vulnerabile beneficiază de un acoperiș adevărat pe care îl vor numi acasă!

ATAC invită clienții să se alăture inițiativei prin achiziția unor căsuțe de jucărie pentru construcție, colecționabile și disponibile în magazinele sale, banii din vânzarea acestora mergând ca sprijin către construcția de case reale, pentru familiile nevoiașe.

Aceștia pot găsi în magazine opt modele de căsuțe colecționabile, care pot fi cumpărate individual și care, împreună, formează simbolic o stradă. Prețul unui kit este de 39,99 lei.

De asemenea, căsuțele de jucărie pot fi și un prilej bun și distractiv de a-i învăța pe cei mici ce înseamnă empatia, generozitatea și bucuria de a face bine, arătându-le că, prin gesturi simple, putem schimba viața celor din jur.

Construite pentru oameni, cu grijă pentru mediu și cu implicarea comunității

Casele vor fi predate complet construite și finisate, racordate la utilități, incluzând finisaje interioare și exterioare, instalații electrice, sanitare și termice, precum și dotările sanitare esențiale. Locuințele sunt construite pe structură din lemn, integrând soluții cu un impact redus asupra mediului, în formule de tip duplex și cvadruplex.

Activitățile de pe șantiere implică atât voluntari, cât și echipe profesioniste, toate lucrările fiind realizate sub coordonarea și verificarea specialiștilor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Descoperă „Căsuțe pentru căsuțe” în magazinul ATAC SIBIU, proiectul care transformă solidaritatea în acasă pentru 10 familii vulnerabile — VIDEO

Tu construiești căsuțe de jucărie, noi construim case adevărate. În ATAC, magazinul cu prețuri mici zi de zi din orașul tău.

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