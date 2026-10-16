Pe scurt: Un șofer din Bazna a fost depistat la volan cu permisul suspendat pe DN14A, la Blăjel. Poliția a deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără drept.

Un bărbat de 35 de ani din Bazna a fost depistat conducând un autoturism pe DN14A, în localitatea Blăjel, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc joi, 15 octombrie 2026, în jurul orei 12:30, când polițiștii rutieri au oprit pentru control autoturismul condus de acesta.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că șoferul nu avea dreptul de a conduce, permisul său fiind suspendat la momentul controlului.

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Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

În ultima perioadă, zona Bazna și localitățile învecinate au mai fost în atenția autorităților pentru diverse incidente, după cum s-a întâmplat și în cazul unui apel la 112 din partea unei femei din Bazna care a solicitat intervenția poliției.

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