Pe scurt: Dans, muzică și bunătăți locale îi așteaptă pe vizitatori la Gozelinus Fest, în Piața Gozelinus din Cisnădioara, timp de două zile.

Piața Gozelinus din Cisnădioara va fi gazda Gozelinus Fest în weekendul 17-18 octombrie, între orele 12:00 și 18:00, potrivit Primăriei Orașului Cisnădie.

Evenimentul promite două zile pline de produse locale, activități pentru toate vârstele și momente artistice susținute de artiști din zonă.

Vizitatorii vor putea asista la spectacole de dans oferite de Școala de dans “Dansylvania” by Anca Spătaru, demonstrații de canto cu Studio Canto “Domy Music Star” și Palatul Copiilor Sibiu, precum și reprezentații ale trupei Infinity Crew de la Clubul Copiilor Cisnădie, coordonată de prof. dr. Sonia Neagu. Programul artistic va fi completat de un concert susținut de Patricia & Fortissimo Band.

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Pe lângă momentele artistice, participanții vor avea ocazia să descopere și să achiziționeze produse locale, într-un cadru dedicat întregii familii. Organizatorii îi invită pe locuitorii din Cisnădioara și din împrejurimi să se bucure de atmosfera de toamnă și de oferta variată de la târg.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor de toamnă din județ, alături de alte festivaluri și târguri care animă zona în această perioadă, așa cum s-a întâmplat și la evenimentele din Sibiu din același weekend.

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