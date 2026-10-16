„Este o reparație morală”: psihologii din Sibiu salută dreptul la însoțitor la naștere, medicii cer reguli clare

Femeile vor avea dreptul la un însoțitor pe tot parcursul travaliului și al nașterii, în maternitățile publice și private, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care modifică Legea drepturilor pacientului. Inițiativa, propusă de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, merge la promulgare. Psihologi și un medic din Sibiu explică importanța sprijinului emoțional, a respectării demnității femeilor și a colaborării dintre familie și echipa medicală în timpul nașterii.

Parlamentul a adoptat proiectul inițiat de senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu, prin care sunt introduse noi drepturi pentru femeile însărcinate în timpul sarcinii, travaliului, nașterii și perioadei de până la externare.

„Prea multe femei din România au născut singure, în timp ce partenerii lor așteptau pe hol. De acum, dreptul la un însoțitor și la intimitate nu mai depinde de regulamentul fiecărui spital. Mă bucură că am dus această lege de la prima dezbatere despre violența obstetricală până la votul final, pornind de la poveștile femeilor care au avut curajul să vorbească. Iar faptul că a fost votată de toate partidele arată că demnitatea unei femei care naște nu are culoare politică”, declara senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

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Psiholog din Sibiu: „Sprijinul emoțional este deosebit de important”

Psihologul Mihai Copăceanu subliniază că perioada dinaintea nașterii și nașterea în sine sunt momente în care femeile pot trece printr-un amestec intens de emoții, de la entuziasm și speranță până la teamă, anxietate și nesiguranță.

„Perioada prenatală, zilele imediat dinaintea nașterii și, mai ales, nașterea în sine reprezintă pentru o mamă o experiență încărcată de emoții puternice: o combinație de entuziasm, teamă, frică, anxietate, nesiguranță dar și speranță și încredere.

Pentru multe femei, acesta este un moment cu un profund impact emoțional, indiferent dacă se află la prima, a doua sau a treia sarcină. De aceea, sprijinul emoțional este deosebit de important, fie că vine din partea soțului, a unui alt membru al familiei, a unei persoane apropiate, pe lângă contribuția profesionistă a cadrelor medicale.

Era normal adoptarea unei legi care vine în sprijinul mamelor și recunoaște importanța acestor momente. Prea mulți ani, pentru multe mame din România, nașterea a fost o experiență dureroasă nu doar fizic, ci și emoțional. Multe femei s-au simțit singure, rănite sau neglijate într-un moment în care aveau cea mai mare nevoie de sprijin, grijă și empatie”, explică psihologul sibian Mihai Copăceanu.

Psihologul evidențiază și rolul familiei în acest proces, precum și importanța primelor momente petrecute de mamă alături de nou-născut. „Nașterea este și o bucurie a familiei. Atunci când mama își dorește acest lucru și soțul este de acord, prezența lui poate reprezenta un sprijin emoțional important și îi poate permite să fie alături de ea într-unul dintre cele mai semnificative momente ale vieții lor.

La fel de importantă este legătura dintre mamă și nou-născut în primele ore și zile după naștere. Contactul cu bebelușul, posibilitatea de a-l ține în brațe, de a-l simți aproape și de a se asigura că este bine, sănătos, integru contribuie la starea de bine a mamei și la formarea acelei legături afective atât de importante încă de la începutul vieții.

Sunt lucruri firești, care țin de demnitatea, siguranța și respectul acordat mamei și copilului. Astfel de practici ar trebui să fie o normalitate în orice societate, inclusiv în România.

Felicitări doamnei senator Cibu Deaconu, inițiatorului legii pentru această inițiativă și pentru atenția acordată nevoilor emoționale ale mamelor și importanței familiei în momentul nașterii!”, a declarat psihologul Mihai Copăceanu.

Sursa foto: Qbebe

Ioana Frunzescu: „Sfârșitul unei traume naționale”

Psihologul și psihoterapeutul specialist Ioana Frunzescu din Sibiu consideră adoptarea legii un pas important pentru recunoașterea nevoilor emoționale ale femeilor în timpul nașterii. În opinia sa, experiențele dificile din maternități pot lăsa urme care persistă mult după momentul nașterii, iar lipsa sprijinului și a controlului asupra propriei experiențe poate contribui la suferința emoțională.

În analiza sa, aceasta pune accentul pe singurătatea și izolarea pe care unele femei le-au resimțit în timpul nașterii și pe nevoia unui cadru medical în care demnitatea și autonomia pacientei să fie respectate.

„În cabinetul de psihoterapie, ecourile nașterilor traumatice răsună adesea ani la rând. Femeile din România care se luptă cu depresia post-partum sau cu anxietatea descriu frecvent aceeași realitate: nu durerea fizică în sine le-a prăbușit emoțional, ci singurătatea, izolarea și lipsa de control dintr-un moment de maximă vulnerabilitate. Votul din Parlamentul României din 14 octombrie 2026, prin care s-a adoptat legea ce garantează dreptul femeilor de a fi însoțite de o persoană dragă pe tot parcursul travaliului și al nașterii, marchează începutul sfârșitului pentru această traumă colectivă. Modificarea Legii drepturilor pacientului este o reparație morală și o recunoaștere a unei fracturi logice profunde care a măcinat mult timp sistemul nostru medical”, a declarat psihologul și psihoterapeutul specialist Ioana Frunzescu.

„Izolarea din spitale lasă urme adânci”

Din punct de vedere psihologic, nașterea nu este o simplă procedură medicală, ci un eveniment de graniță. „Pentru ca travaliul să decurgă optim, sistemul nervos al mamei are nevoie de siguranță emoțională. Atunci când o femeie era privată de prezența unui aparținător (soț, mamă sau o persoană apropiată și de încredere), nivelul de stres creștea brusc. Fără un sprijin emoțional alături – o persoană dragă care să-i valideze trăirile – mama se simțea adesea neputincioasă. Această deposedare de autonomie este nucleul multor traume psihice post-partum care afectează ulterior întreaga familie. De aceea, obligativitatea ca spitalele publice și private să permită un însoțitor și să asigure separarea vizuală a spațiilor de travaliu pentru intimitate este o plasă de siguranță mentală masivă”, explică psihologul sibian.

Sursa foto: Magnific.com

Medicul obstetrician-ginecolog: Însoțitorul trebuie să fie o alegere a femeii

Din perspectivă medicală, prezența unei persoane apropiate poate reprezenta un sprijin important, însă eficiența acesteia depinde de respectarea unor condiții clare. Medicul primar obstetrician-ginecolog Taroi Cristian atrage atenția asupra necesității pregătirii însoțitorului și a colaborării cu echipa medicală.

Acesta subliniază că femeia trebuie să decidă dacă dorește să fie însoțită și că atât gravida, cât și persoana aleasă trebuie să înțeleagă ce presupune nașterea, inclusiv posibilitatea unor situații neprevăzute.

„În ceea ce privește proiectul adoptat de Camera Deputaților, ca medic obstetrician-ginecolog, consider că o astfel de inițiativă legată de prezența unei persoane alese de gravidă în timpul travaliului și nașterii, este ca principiu un demers bun. Un asemenea moment important în viața pacientei și, în esență, al cuplului poate face ca prezența unei persoane dragi și de încredere să ofere sprijin și siguranță emoțională. Pentru ca acest sprijin să fie cu adevărat util, această prezență trebuie însoțită de educație, reguli clare și colaborare deplină cu echipa medicală.

Trebuie însă ca prezența unei astfel de persoane să fie alegerea femeii, potrivit propriilor nevoi și dorințe. E neapărat nevoie ca atât femeia, cât și persoana care o însoțește, să dețină informații realiste despre naștere: etapele travaliului, durata acestuia, durere, efort fizic, răbdare, precum și situații neprevăzute, urgente, care pot necesita intervenții medicale rapide. Imaginile idealizate, informațiile subiective, fragmentate, preluate din medii online fără sursă sigură nu pot să ofere întotdeauna o înțelegere corectă a acestei experiențe.

Un însoțitor pregătit și bine informat poate să știe cum să își gestioneze propriile emoții și cum să respecte indicațiile personalului medical. Fără această pregătire, uneori amplă și temeinică, teama sau reacțiile sale pot amplifica neliniștea gravidei și pot îngreuna desfășurarea actului medical.

În acest fel, prezența însoțitorului trebuie organizată prin reguli clare, explicate din timp: condiții de acces, măsurile de igienă, limitele rolului său, modul de comunicare cu echipa medicală. Colaborarea dintre gravidă, însoțitor și echipa medicală este esențială pentru ca prezența acestuia să rămână un sprijin, nu o sursă suplimentară de tensiune, într-un astfel de moment.

Așa cum am început ideea, prezența însoțitorului la naștere este in esență un lucru bun atâta timp cât este însoțită de educație, reguli clare și colaborare cu echipa medicală, scopul unei astfel de acțiuni fiind ca femeia să primească un sprijin real din partea celui ales să îi fie alături”, a declarat Taroi Cristian, medic primar specialitatea obstetrică-ginecologie.

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