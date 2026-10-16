Pe scurt: CJ Sibiu pune accent pe parteneriatul dintre instituții pentru a ajuta persoanele care au comis infracțiuni să revină în societate. Programul vizează reducerea recidivei și sprijin concret pentru reintegrare.

Consiliul Județean Sibiu susține colaborarea între instituții pentru implementarea programului „Reintegrarea în societate a persoanelor care au comis infracțiuni”.

Programul urmărește să ofere sprijin concret persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, pentru a facilita revenirea acestora în comunitate și a reduce riscul de recidivă.

Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au subliniat că reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracțiuni este o responsabilitate comună, care necesită implicarea mai multor instituții, printre care administrația publică locală, serviciile sociale, sistemul de probațiune, poliția, dar și organizațiile neguvernamentale.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Colaborarea dintre instituții este esențială pentru a asigura un parcurs eficient de reintegrare și pentru a preveni revenirea la comportamente infracționale”, se arată în comunicat.

Programul include măsuri de consiliere psihologică, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, asistență socială și acces la servicii medicale. De asemenea, sunt prevăzute activități de formare profesională și educație, menite să crească șansele de reintegrare pe piața muncii.

Consiliul Județean Sibiu precizează că aceste acțiuni sunt adaptate nevoilor fiecărei persoane, în funcție de profilul și istoricul său.

Un alt obiectiv al programului este implicarea comunității locale în procesul de reintegrare. Autoritățile consideră că sprijinul acordat de familie, vecini și angajatori poate face diferența în parcursul post-detenție al unei persoane.

În acest sens, Consiliul Județean Sibiu încurajează parteneriatele cu mediul privat și cu sectorul non-profit pentru a crea oportunități reale de angajare și integrare socială.

Consiliul Județean Sibiu a mai anunțat că va continua să susțină proiecte care vizează incluziunea socială și reducerea marginalizării, atât prin finanțare directă, cât și prin facilitarea colaborării între instituții.

În trecut, instituția a aprobat și alte inițiative cu impact social, precum centrul de sănătate mintală pentru copii sau proiecte de dezvoltare comunitară.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, rezultatele programului vor fi monitorizate periodic, iar experiențele și bunele practici vor fi împărtășite cu alte județe interesate de implementarea unor măsuri similare.

Instituția își propune să consolideze rețeaua de sprijin pentru persoanele vulnerabile și să contribuie la creșterea siguranței și coeziunii sociale în județ.

Comentarii