Pe scurt:
Transfăgărășanul este acoperit de zăpadă, iar circulația fără echipare de iarnă este riscantă. Drumarii avertizează șoferii să fie pregătiți.
Pe DN7C – Transfăgărășan s-au înregistrat acumulări semnificative de zăpadă în zona alpină, potrivit DRDP Brașov.
Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a curăța carosabilul și a menține circulația în condiții de siguranță.
Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că condițiile meteo vor rămâne similare și în zilele următoare, astfel că șoferii sunt sfătuiți să nu circule pe acest sector de drum dacă nu sunt pregătiți pentru condiții de iarnă.
„Vă rugăm să nu circulați pe acest sector dacă nu sunteți pregătiți să circulați în condiții de iarnă!”, au avertizat drumarii.
Transfăgărășanul este cunoscut pentru schimbările bruște de vreme, iar în această perioadă, echipele de intervenție acționează constant pentru a preveni blocajele și accidentele cauzate de zăpadă. Situații similare au fost semnalate și în urmă cu câteva săptămâni, când drumarii au împrăștiat peste 5 tone de sare pe același sector.
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